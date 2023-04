Maluma camina por la Ciudad de México y promete dar un concierto en el Zócalo | VIDEO

Maluma impactó al dejarse ver caminando por las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México y pasar desapercibido entre la multitud, con la finalidad de dar un anuncio que agradará a sus fanáticos.

Entre vendedores, organilleros y turistas, el cantante colombiano paseaba luciéndose con una chamarra Prada, una gorra rosa, así como unas gafas obscuras, a pesar del clima nublado.

“Vamos a recorrer todo el centro de México, sin que nadie se dé cuenta, a las 5:00 de la tarde”, dijo Maluma en el video de unos segundos.

Por si fuera poco, el intérprete de “Borró Casette” publicó una serie de instantáneas con la frase “Real, no película”, donde se le aprecia en compañía de una mujer con quien estaba muy amoroso.

Una de las fotografías fue tomada desde el balcón de uno de los edificios cercanos a la catedral y dijo que quizá daría su primer concierto gratuito en la Plaza de la Constitución.

“Pronto mi primer Zócalo. Se acordarán de este post”, adelantó Maluma, quien al parecer ofrecerá una presentación en el Zócalo de la Ciudad de México, como la que ya confirmó Rosalía el próximo viernes 28 de abril de 2023.

Maluma puso en duda a sus fanáticos

Fanáticos de Maluma aseguraron que lo vieron en su paseo por la Ciudad de México, pero no se atrevieron a acercarse porque dudaron que estuviera ahí realmente.

“Yo si te vi! Y Justo dije ese está muy sospechoso se parece a Maluma pero dije: no creo, Maluma no estaría aquí”; “Yo soy el de gorra verde y obvio si me di cuenta por q te estaban grabando solo que no supe quien eras”; “No puede ser siempre ando en el centro y no lo vi, además aquí todos se parecen jajaja”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

