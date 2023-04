“Me sentía débil”: Ryan García admite que la cláusula de rehidratación lo afectó, pero acepta que la derrota fue su culpa

Ryan García experimentó su primera derrota a nivel profesional tras ser noqueado en el séptimo asalto con un golpe al hígado por Gervonta Davis. Para poder hacer la pelea con Tank, el mexoamericano firmó una cláusula de rehidratación que, según sus propias palabras, afectó su desempeño.

En la conferencia de prensa posterior a la pelea del año, García explicó que se sintió débil y no muy bien sobre el ring, pero no quiso echarle culpa a la cláusula que él mismo aceptó por su actuación frente a Tank.

“Mi percepción honesta es que no me sentí muy bien. No me sentí fuerte en el ring, me sentí un poco débil. No sentía las piernas fuertes cuando iba hacia el ring. Pero tampoco quiero apuntar mucho a eso. Las cosas son como son. Yo firmé ese contrato”, dijo.

Asimismo, Ryan García aceptó que su inexperiencia le pasó factura frente a Davis y que se impacientó porque buscó intercambiar en lugar de pelear en la distancia.

“Davis es bueno, aunque se le puede ganar trabajando más en la pelea. Pero nunca lo puedes descontar porque tiene el poder en la pegada. Mi problema es que me puse un poco impaciente. Esa es mi inexperiencia. Debí hacer la pelea aburrida y quedarme peleando en la larga distancia y hacerlo que buscara intercambiar”, expresó.

¿Qué estipulaba la cláusula de rehidratación?

La cláusula de rehidratación que firmó Ryan García para enfrentar a Gervonta Davis estipulaba que ambos peleadores debían subir nuevamente a la bácula una hora antes de subir al ring para evitar que se recuperara mucho peso después del pesaje oficial y no debían pasar de las 146 libras. Cabe destacar que la pelea estaba pactada en las 136 libras.

Luego de sufrir su primera derrota, Ryan García, de 24 años, anunció que subirá a las 140 libras y que volverá más fuerte. El californiano posee récord de 23 victorias (19 nocauts) y un revés. Por su parte, Gervonta Davis, de 28 años, mantuvo su marca inmaculada y ahora suma 29 triunfos, 27 de ellos por la vía rápida.

