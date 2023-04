Cómo el puntaje crediticio puede afectar las finanzas personales de los estadounidenses

En Estados Unidos, solo tres números son los que podrán determinar si obtienes o no una tarjeta de crédito, un préstamo, una hipoteca e incluso fijar el monto que deberás dar en el depósito de seguridad al momento de alquilar una vivienda.

Esta puntación, que va desde el número 300 hasta el 850, es denominado credit score o puntuación de crédito y puede afectar tanto tus finanzas personales como las de tus hijos, ya que dependiendo de la posición en la que te encuentres dentro de ese rango, los bancos por ejemplo podrán medir tu solvencia económica.

Además, con estos indicadores se podrá definir las tasas de interés que deberás pagar, puesto que mientras más baja sea la puntuación mayor será la tasa. Las diferencias pueden llegar a ser abismales, por ejemplo, las tasas de intereses pueden estar entre el 5% y más del 30% y lo que pagarás dependerá de cómo está tu credit score.

Para Nicholas Schmidt, director de Tecnología e Innovación de SolasAI, “el impacto del credit score en la vida en Estados Unidos es simplemente astronómico (…) Ese indicador no solamente puede afectar si recibirás o no un crédito, sino también si podrás alquilar o comprar una vivienda. El problema de no tener un buen credit score puede ser catastrófico en muchas áreas de tu vida”, dijo a la BBC.

Las instituciones bancarias poseen algoritmos que determinan si una persona es elegible o no para un crédito y esto se mide revisando los informes e historiales crediticios del solicitante, esa información contiene deudas actuales, facturas por pagar, entre otros. Actualmente, los estadounidenses están usando sus tarjetas de crédito para gastos necesarios aumentando cada vez más su deuda, si ese es el caso hay algunas formas prácticas de reducirlas.

De acuerdo con la escala de FICO un buen puntaje crediticio está entre los 670 y 739. Según los datos publicados en el 2021 por la empresa de pagos Shift Processing, detallan que el credit score promedio de la población blanca en Estados Unidos es de 734, de los afroestadounidenses es 677 y los hispanos es de 701.

Estos últimos suelen ser los más afectados, ya que no tienen el suficiente historial crediticio. “Una de las características del credit score es que necesita contar con data suficiente sobre ti para asignarte un puntaje. Así, por ejemplo, si tú inmigraste recientemente a EE. UU. no hay información sobre ti y el algoritmo no sabe nada”, afirma Schmidt.

