Explosiones accidentales dejan 12 muertos y 50 heridos en Pakistán

La explosión de municiones debido a un cortocircuito provocó al menos 12 muertos y 50 heridos en una comisaría en Pakistán, indicaron las autoridades, que en un primer momento atribuyeron el suceso a un atentado.

Las detonaciones “en el interior de la comisaría” de Kabal, una ciudad del valle de Swat (noroeste), provocaron el “derrumbe total del edificio”, dijo Khalid Sohail, un responsable de la policía del departamento local de contraterrorismo.

An explosion occurred at the Counter Terrorism Department’s police station in Kabal, Swat Valley, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. At least 10 police were killed and 20 injured in three consecutive explosions.

TTP has claimed responsibility.

— Aamaj News English (@aamajnews_EN) April 24, 2023