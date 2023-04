Manny Pacquiao dice que Ryan García tiene habilidad para el boxeo, pero necesita mejorarla

Ryan García sufrió la primera derrota de su carrera al ser noqueado por Gervonta Davis el pasado fin de semana en el T-Mobile Arena de Las Vegas. La leyenda del boxeo Manny Pacquiao, quien estuvo presente en la pelea del año, aseguró que aunque el mexoamericano tiene la habilidad necesita mejorarla.

En una entrevista con Fight Hub TV, Pacquiao indicó que García dio una buena actuación ante Davis, pero debe fortalecer su cuerpo y aprender más la técnica del boxeo, ya que todavía en joven.

“Fue una buena pelea, pero necesitamos más desarrollo de García. Todavía es joven. (…) Debería fortalecer su cuerpo y también aprender más técnica. Eso es lo que necesita, tiene la habilidad del boxeo, pero necesita mejorarla”, dijo Pacman en declaraciones recopiladas por Izquierdazo.

Cabe destacar que Davis dominó la pelea los primeros seis rounds y en el séptimo noqueó con un golpe al hígado a García. Además, el mexoamericano afirmó que su desempeño sobre el ring se vio afectado por la cláusula de rehidratación impuesta por Tank, pero aceptó que fue su culpa ya que él firmó el contrato.

“Mi percepción honesta es que no me sentí muy bien. No me sentí fuerte en el ring, me sentí un poco débil. No sentía las piernas fuertes cuando iba hacia el ring. Pero tampoco quiero apuntar mucho a eso. Las cosas son como son. Yo firmé ese contrato”, declaró King Ry en la conferencia de prensa posterior a la pelea.

Tras caer por primera vez en el cuadrilátero, Ryan García, de 24 años, anunció que subirá a las 140 libras y volverá más fuerte en su próximo combate. El californiano ahora posee récord de 23 victorias (19 nocauts) y un revés. Por su parte, Gervonta Davis, de 28 años, mantuvo su marca inmaculada y suma 29 triunfos, 27 de ellos por la vía rápida.

