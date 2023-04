Santiago Giménez reveló que su padre Chaco Giménez es su agente y será quien revise las ofertas de los clubes

Santiago Giménez ha sido uno de los grandes fichajes mexicanos en Europa y lo ha demostrado con sus 20 goles con el Feyenoord.

Ahora tras levantar el interés de varios equipos el delantero mexicano ha dicho que su padre, Christian “Chaco” Giménez, es su agente y el encargado de revisar las ofertas que lleguen durante el mercado de traspasos.

“No he hablado con mi agente, no he hablado con él, bueno, mi agente es mi padre, no he hablado con él, pero nos centramos ahora en el Feyenoord. Quiero ganar algo aquí. Lo merecemos, los fans lo merecen, siempre apoyando, incluso si perdemos. Vienen aquí para mostrar cómo son los fanáticos son. Amamos este club y queremos ganar algo primero, antes de pensar en el verano”, declaró el atacante mexicano en entrevista para NOS.

Santiago Giménez convirtió un gol ante el Utrecht en la fecha y empató el récord de más goles para un futbolista mexicano en una misma campaña en Europa que tenía Luis García y Javier “Chicharito” Hernández.

“Es solo de mi equipo, obviamente Dios me dio fuerza para esto. Solo juego, solo tengo que divertirme en el campo y todas las glorias a Dios, como dije”.

El Feyenoord de Giménez está cerca de ser campeón de la Eredivisie luego de sumar 73 puntos en 30 jornadas. Al equipo le restan cuatro partidos ligueros y tiene 8 puntos de ventaja por lo que puede conseguir el título neerlandés si suma dos victorias consecutivas más.

El título también representaría la clasificación a la UEFA Champions League, por lo que el delantero mexicano podría optar a quedarse una temporada más para disputar la competición más importante de europa a nivel de clubes.

“Me han dicho que todavía tenemos cuatro partidos por ir. No sé, creo que necesitamos dos victorias para ser campeones y vamos por ello, como dije”.

La próxima fecha del Feyenoord será el 7 de mayo ante el Excelsior como visitante en lo que podría acercarlos a tan solo un paso del título y comenzar a definir cuál será el futuro de Santiago Giménez en Europa.

