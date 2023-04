Geraldine Bazán revela que le dijo “adiós” a la soltería: ¿Quién es el afortunado galán?

La actriz mexicana Geraldine Bazán continúa dando de qué hablar, en esta ocasión gracias a las inesperadas declaraciones que emitió sobre su vida sentimental, dejando más que claro que su corazón ya tiene dueño y se encuentra más feliz que nunca.

En un encuentro con varios medios de comunicación, la actriz de historias como “La mujer de Judas” y “Dueños del paraíso” dio respuesta a los cuestionamientos sobre el ámbito amoroso y adelantó que actualmente todo va “muy bien”.

“No estoy sola, tampoco soltera”, reveló al programa mexicano de televisión ‘Ventaneando’ con una sonrisa en el rostro. Eso sí, adelantó que la identidad de su enamorado permanecerá desconocida por una poderosa razón. “Pero no tiene nada que ver dentro del espectáculo”, precisó.

“Creo que es importante también respetar la privacidad de la gente que no es parte del medio del espectáculo (…) Porque no crean, no es fácil”, detalló tras ser cuestionada sobre su decisión.

Esta no sería su única confesión durante el encuentro con la prensa, ya que en la charla afirmó que su faceta como actriz experimentará varios cambios. Y es que al igual que varios colegas de la escena actoral en México, probará suerte en España.

“En el mercado español hay mucho más apertura, definitivamente, para los latinos”, explicó haciendo referencia a colegas como Maite Perroni, Esmeralda Pimentel y Cecilia Suárez, por mencionar algunas.

Fue en 2017 cuando la actriz Geraldine Bazán y su en ese entonces esposo Gabriel Soto dieron a conocer el fin de su relación sentimental, y por ende, su matrimonio. Desde entonces, la famosa había decidido mantener bajo perfil con respecto a su vida amorosa, pero todo parece indicar que cada vez está más cómoda con abrir su corazón.

