Geraldine Bazán reveló que le propusieron grabar una canción ¿para Gabriel Soto? | VIDEO

Ahora sí que Geraldine Bazán nos dejó con el ojo cuadro después de sus recientes declaraciones, en las que aseguró que el famosísimo compositor, Horacio Palencia le tiene lista una canción para que la grabe.

Y es que a la expareja de Gabriel Soto no la hemos visto que incursione en la música como profesional, excepto en su juventud en el grupo “PETIT”. Pues ha enfocado su carrera totalmente a la actuación, pues la hemos visto en todo tipo de producciones.

Pero esta vez fue sorprendida por el programa de Grupo Imagen “Sale el sol”, a quienes les reveló esta propuesta que le hizo Palencia, y con la cual podría ingresar al género del Regional Mexicano, pues es la especialidad del cantautor sinaloense.

“Horacio Palencia me hizo un vale y me dijo te voy a hacer una canción para que la grabes, la hagamos juntos y la grabes, una canción mía, entonces ahí tengo el vale en una servilleta. Así que Horacio no te hagas pato. Así que no les sorprenda que en una de esas ande cantando”

GERALDINE BAZÁN