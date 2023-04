Julio César Chávez se burla en transmisión en vivo del atuendo transparente de Óscar de la Hoya

Julio César Chávez es conocido por decir lo que piensa sin ‘pelos en la lengua’ y para muestra el comentario que hizo sobre el atuendo de Óscar de la Hoya durante la pelea de Gervonta Davis vs Ryan García el pasado fin de semana.

La leyenda del boxeo estuvo de comentarista para TV Azteca y antes del pleito, durante la ceremonia de pesaje, hizo una burla por el atuendo de otro destacado pugilista retirado, el siempre hilarante y polémico Óscar de la Hoya.

El también manejador de Ryan García se subió a la tarima con una franela mangalarga de mallas, transparente, visiblemente marca Dolce & Gabbana, y no dejó a nadie indiferente.

Consultado sobre la vestimenta de Óscar de la Hoya por sus compañeros de transmisión, Julio César Chávez dijo: “Así de putona”.

Julio César Chávez sufrió en la pelea Gervonta Davis vs. Ryan García

El ‘Gran Campeón Mexicano’ no solamente comentó la pelea entre el ‘Tank’ Davis y el ‘King Ry’, sino que también la sufrió al punto que remató con una sorprendente respuesta tras la derrota del californiano.

Como si se tratase de un padre al ver a su hijo fracasar, JC Chávez estaba indignado al ver a Ryan García arrodillado del dolor tras el último fulminante golpe propinado por Gervonta: “Ni siquiera fue un golpe fuerte (…) Quiero ver la repetición, vamos a ver. Ah, sí, despacito”.

Y dejó una frase, con una actitud un poco de enojo ante la derrota de Ryan García, que quedará marcada para las próximas peleas del pugilista: “Ya no lo voy a ver, no quiero ver más peleas de Ryan García, no cuenten conmigo”.

