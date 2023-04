La Casa de los Famosos 3: Ivonne Montero deja claro por qué no asistió a la gran final

Luego de 14 semanas, ‘La Casa de los Famosos 3‘, llegó a su fin con la boricua Madison Anderson como ganadora indiscutible. Y aunque la gala final estuvo llena de sorpresas, el público no pudo evitar cuestionarse la ausencia de Ivonne Montero, famosa que se llevó el gran premio de $200,000 dólares durante la segunda temporada de este reality.

Y es que a diferencia de la edición pasada, donde Alicia Machado recibió a Montero con su premio, la mexicana brilló por su ausencia. Sin embargo, calló todos los rumores de cualquier tipo de enemistad con la ganadora al recurrir a sus redes sociales para enviarle un caluroso mensaje.

“Madison hermosa qué alegría, de verdad no sabes el gusto enorme que me da que hayas terminado este gran proyecto y culminado con el gran triunfo de ‘La Casa de los Famosos’, tercera temporada. Te lo merecías”, expresó la famosa. “Fue un honor para mí ser parte también de todas esas personas a las que les robaste el corazón. Hiciste un gran juego, me identifico en muchas cosas contigo, por eso estaba yo de tu lado y esperaba este triunfo para ti. Estuve apoyándote por ahí en distintas ocasiones, así que nuevamente te súper felicito“.

Ivonne Montero vía Instagram stories | Foto: Cortesía

Asimismo, Ivonne Montero aprovechó para dar respuesta a los cuestionamientos del público y reveló la causa de su ausencia en el foro de televisión.

“Fue para mí muy lamentable no poder estar ahí contigo para entregarte este gran premio“, reconoció la actriz de ‘La Loba’. “Afortunadamente tenemos bastantito trabajo y me dificultó el poder estar allá para abrazarte, felicitarte y desearte lo mejor”, añadió.

No podemos olvidar que la cantante y actriz mexicana se encuentra en plenas grabaciones de su nuevo proyecto en televisión. Se trata de nada más y nada menos que ‘MasterChef Celebrity’, la competencia culinaria de Tv Azteca donde compartirá pantalla con Ana Patricia Rojo, al hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, y a la hija de Niurka Marcos, por mencionar algunos.

