Ivonne Montero revela qué hizo con el dinero que ganó en ‘La Casa de los Famosos’

A casi 8 meses de haber ganado el jugoso premio de $200 mil dólares en ‘La Casa de los famosos’, Ivonne Montero reveló a qué destino el premio y si le molestan las críticas que sigue recibiendo por parte de algunos exparticipantes.

En agosto de 2021 Ivonne Montero se coronó como absoluta ganadora de ‘La Casa de los Famosos 2’, y aunque desde entonces ha recibido críticas, confiesa que tiene muy claros sus objetivos y qué piensa hacer con el dinero que ganó, así como la noble causa que la inspiró para permanecer más de trece semanas enfrentándose a peleas, llanto, risas y un sinfín de emociones junto a otras 16 celebridades.

Y es que, según lo reveló durante una entrevista con la reportera Italia Herrera, la actriz y cantante originaria de la Ciudad de México aceptó entrar al reality de Telemundo por un solo motivo: su hija Antonella, quien lamentablemente padece una condición delicada en el corazón por la que tiene que ser sometida a una compleja cirugía.

“Yo no quería ganar un premio para comprarme chamarras Gucci o zapatos, vestidos, ropa, perfumes. No, para nada, es para mi hija, para su salud”. Ivonne Montero

Explicó que, pese a las críticas que sigue recibiendo por parte de algunos de sus excompañeros, siempre tuvo claro que su único objetivo era tener el dinero suficiente para cubrir los gastos médicos de su primogénita.

“Es algo que me causa cierta molestia porque a la fecha todavía hay participantes que se quejan de que yo expuse esta situación y que por eso gané, pues sí, evidentemente por qué otra cosa iba a ser“, comentó.

Recordó los momentos de angustia que vivió cuando su hija tenía tan solo dos años de edad y estuvo en peligro de muerte, tiempo en el que su economía no le permitió trasladarla a una clínica en la que le pudieran brindar los cuidados necesarios.

“Vivimos una situación muy complicada cuando ella tuvo dos añitos estuvo en peligro de muerte y estuvo muy, muy grave, y yo por una falta de economía no la podía mover del hospital, del Instituto de Cardiología, que es un gran hospital, pero en ese momento lamentablemente había una epidemia dentro del hospital y yo no la pude mover porque no tenía la posibilidad económica”, confesó.

Desde entonces, afirma, su único objetivo fue estar preparada para el momento en que su hija llegara a necesitar atención médica y la cirugía, pues aunque todavía no tiene una fecha para ello, está obligada a tener la capacidad económica, objetivo que cumplió con tu triunfo en la segunda temporada de La Casa de los Famosos.

“Lo tengo muy claro, fue algo que lo viví y lo sufrí al lado de mi nena y por eso es que todo lo que yo hago es dirigido a que ella tenga un mejor escenario, el mejor. Un 95 por ciento de vida normal, ese es mi objetivo y estar siempre lista porque no sabemos si es hoy, no sabemos si es en 10 años o en 20, yo siempre tengo que estar lista”, sentenció.

