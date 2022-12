Ivonne Montero responde a quienes aseguran que se quemó las corneas por vanidosa

Ivonne Montero sufrió un accidente el pasado lunes 28 de noviembre, pero fue días después cuando decidió compartir una fotografía con la que alertó a sus fanáticos de redes sociales debido a que apareció con un parche en el ojo y sin dar más detalles únicamente señaló que tuvo un “descuido fatal“.

Poco después la actriz retomó la misma red social para revelar que sufrió una quemadura en las córneas debido al uso de pupilentes, pero ya se encontraba fuera de peligro y había decidido compartir su experiencia para evitar que otras personas pasen por los mismo que ella.

Sin embargo, la ex habitante de ‘La Casa de los Famosos’ no solamente recibió mensajes con buenos deseos y muestras de cariño, sino que también le hicieron llegar fuertes críticas en las que la tacharon de “vanidosa” y carecer de amor propio.

Al respecto, la también cantante concedió una entrevista ante los medios de comunicación, uno de ellos el programa ‘Venga la Alegría’, donde respondió a los comentarios negativos asegurando que el accidente que sufrió no fue por falta de amor propio o inseguridad, sino por un descuido por el que cualquiera puede pasar.

“Leí comentarios de que (el accidente que sufrió fue porque): ‘claro, por vanidosa, porque no te amas, porque eres insegura‘”, mencionó.

Pero fue tajante al asegurar: “¡No!, son gustos mi amor“; pues explicó que si utiliza los lentes de contacto es con finalidad cosmética y se trata de un accesorio más “así como me pongo uñas, me las puedo quitar y sigo siendo yo“.

Durante el mismo encuentro con la prensa mexicana, Montero recordó cómo se dio cuenta de que algo estaba mal en uno de sus ojos, por lo que fue llevada de manera urgente al médico.

“Ya estaba la córnea quemada completamente e inmediatamente me llevaron a urgencias. (sentía) Un ardor, un dolor que de verdad nunca lo había sentido. Una angustia por supuesto de decir: ‘Dios mío, cómo algo tan absurdo puede ser fatal‘”, narró.

Tras el diagnóstico, los especialistas realizaron algunos procedimientos para asegurarse de que todo estaba bien, por lo que únicamente le recomendaron no utilizar los lentes para dejar descansar esta área del rostro.

“Ahí inmediatamente me hicieron un lavado súper profundo, me dijeron reposo total, no más pupilentes por el momento, no maquillaje, no nada descansa. Ayer todavía veía borroso con este ojo, hoy ya veo con bastante claridad”, agregó.

Además, a través de sus redes sociales exigió respeto por lo que hace, pues no es la primera vez que recibe críticas por su forma de vestir, los accesorios que utiliza o incluso por el mechón de canas que deja ver en su larga cabellera, pues asegura que los hace por que la hace feliz. Y reveló que en ocasiones borra y bloquea a las personas que insisten en atacarla. View this post on Instagram A post shared by Ivonne Montero (@ivonnemonteroof)

