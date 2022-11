Ivonne Montero expone sus curvas posando de espaldas con diminuto body y desde la cama solo con un top

La actriz y cantante mexicana, Ivonne Montero, elevó la temperatura en redes sociales posando de espaldas con un diminuto atuendo que dejó expuesta su curvilínea silueta, mientras que, desde la cama, confirmó que posee un cuerpazo digno de admirarse.

Aunque Ivonne Montero disfruta compartir con sus seguidores de redes sociales aspectos de su vida personal junto a su pequeña hija Antonella, también aparece posando en arriesgadas imágenes con las que promociona su página de contenido exclusivo ivonnemonterovip.com, en donde se deja ver con el mínimo de prendas para lucir al máximo su escultural silueta.

Es el perfil oficial de Instagram de la actriz mexicana el que está dando de qué hablar gracias a la serie de postales en las que se ha mostrado con muy poca ropa, pues en una de sus más recientes publicaciones, la ganadora de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ aparece posando de espaldas a la cámara con un revelador body que dejó al descubierto sus voluptuosos atributos, pero por suerte para sus fieles admiradores, no solo se trató de una fotografía, sino de una breve animación en la que también se dejó ver desde la cama luciendo únicamente un top mientras que, con una de sus manos cubre apenas lo indispensable.

Y aunque con la anterior serie de imágenes logró enamorar a más de 20 mil fanáticos que la calificaron con un corazón rojo, no es la única ocasión en la que ha posado con el mínimo de prendas.

Como ejemplo se encuentra otra candente postal en la que cautivó posando en topless y únicamente con una diminuta tanguita rosada que le ayudó a resaltar sus tremendas curvas, con lo que confirmó que, además de gozar de un talento como actriz y cantante, también es una de las celebridades más sensuales de la actualidad. View this post on Instagram A post shared by Contenido VIP (@contenidovip.agencia)

Otra seductora muestra de la belleza que posee a sus 48 años Ivonne Montero, fue cuando apareció luciendo un conjunto de lencería color blanco. En esta ocasión, su piel bronceada y figura de infarto fueron adornados con un top con algunos detalles dorados a juego con otra mínima prenda que bajó ligeramente para revelar su abdomen marcado y estilizar aún más sus torneadas piernas. View this post on Instagram A post shared by Contenido VIP (@contenidovip.agencia)

