La mejor lista de 10 regalos para dar a una quinceañera en su día especial

Muchas veces cuando no invitan a una fiesta de quinceaños no tenemos idea de que tipo de regalo darle a la festejada. Y es que elegir un obsequio para una adolescente no es sencillo, especialmente cuando está en una etapa en la que sus gustos comienzan a evolucionar y se vuelven más adultos.

Para elegir un regalo correcto para una quinceañera lo primero que hay que tomar en cuenta es su personalidad. Lo ideal es que sepas un poco sobre cuáles son las cosas que más le gusta hacer o si tiene algún hobby en especial y a partir de allí te será más fácil elegir un presente adecuado.

También es necesario estar al día con las últimas tendencias, pues las necesidades de los jóvenes evolucionan con el pasar de los años.

Si estas buscando un regalo perfecto para una quinceañera, a continuación te dejaremos 10 opciones a toda jovencita le puede gustar.

1. Maquillaje

Un kit de maquillaje es un gran regalo para una quinceañera, porque justo en esta edad es cuando comienza a explorar más con artículos de belleza y a tratar de destacar sus atributos para sentirse más bella.

Puedes obsequiar labiales, sombras, brochas, rubores, entre otros artículos, y complementar el regalo con un buen espejo de maquillaje con luces LED para que la joven pueda pasar horas en su habitación practicando.

2. Libros

Muchos desarrollan el hábito de la lectura desde muy chicos, mientras que a otros les cuesta más. Sin importar cuál sea el caso, un libro siempre será un gran regalo porque le da la oportunidad a la persona de obtener conocimientos.

Actualmente en el mercado existe una amplia variedad de libros y novelas ideales para adolescentes, desde las distópicas como Los Juegos del Hambre, las románticas como Bajo la Misma estrella o fantásticas como Harry Potter.

3. Ropa a la moda

A toda adolescente le gusta ir a la moda y lucir fantástica. Por lo que una gran idea es comprarle un outfit completo con el que marque tendencia y con el que sea la envidia de todas sus amigas. Puedes elegir entre un montón de prendas: abrigos, blusas, vestidos, pantalones o incluso un bolso de marca.

Cabe destacar que para hacer estos regalos es necesario que conozcas los gustos de tu quinceañera, así que puedes asesorarte con algún familiar o con alguna de sus amigas para no fallar en la elección.

4. Cámara de fotos

Las cámaras fotográficas son otro de los regalos para chicas de 15 años más originales que puedes hacer, pues los adolescentes desean documentar cada momento de sus vidas para después subirlo a redes sociales.

Si bien la mayoría de las quinceañeras ya cuenta con celular para tomarse fotos, cámaras como una una GoPro acuática o una cámara polaroid son perfectas porque les permitirán tener á sus fotos al instante y en un formato muy vintage para decorar la pared de su habitación.

5. Un diario

La mayoría de las adolescentes de quince años desean contar con un cuaderno personal en donde poder anotar cada una de sus experiencias y aventuras, así que otro regalo original que puedes hacer es un diario. Aunque existen muchos modelos, siempre es mejor optar por algo personalizado y de muy buena calidad.

6. Perfumes

Un perfume es un regalo perfecto para una quinceañera porque a través de los aromas pueden mostrar que han crecido como mujer y también mostrar su personalizado.

Debes buscar un aroma sofisticado pero al mismo tiempo juvenil. Algunas opciones que gustan a la mayoría de las jóvenes son las fragancias de Victoria’s Secret, especialmente Bombshell y Angel. Otras opciones son: Mon Paris de Yves Saint Laurent, Gucci Guilty Eau de Gucci, Prada Candy, Valentina Pink de Valentino y casi todos los de Ariana Grande.

7. Joyas

Un par de zarcillos, un colgante, pulsera o anillo, cualquier opción de joyería puede ser regalo perfecto para una quinceañera, debido a que aportan un toque personal e íntimo. Lo ideal es que cuenten con algún detalle especial y personalizado para la cumpleañera para que el detalle sea aún más delicado.

8. Boletos para un concierto

Si deseas volver realmente loca de la emoción a la festejada, otra opción para regalar son boletos para un concierto. Si su artista favorito se presentará pronto no dudes en regalarle entradas, pues será una experiencia que nunca olvidará y siempre te lo agradecerá.

9. Auriculares inalámbricos

Durante la adolescencia la música se convierte en una parte esencial de la vida de muchos chicos, por lo que los auriculares inalámbricos pueden ser un gran regalo para una quinceañera. Brindan una calidad de sonido increíble y son excelentes para bloquear el sonido circundante, además pueden llevarlos a todos lados.

10. Reloj inteligente

Los relojes inteligentes ya son algo de uso habitual, por ello pueden resultar un gran regalo para una quinceañera. Desde los más básicos y de colores neutros hasta los más sofisticados con carcasas estampadas y válidos para conectar cualquier teléfono, hay tantos modelos que fallar es difícil.

