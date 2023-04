Policía de Nueva Orleans emite orden de arresto contra Nate Diaz por agresión en segundo grado tras pelea callejera

La policía de Nueva Orleans emitió este lunes una orden de arresto contra Nate Diaz luego de protagonizar una pelea callejera y estrangular hasta dejar inconsciente a Rodney Petersen, doble de Logan Paul, a las afueras de un local nocturno.

De acuerdo con MMA Fighting, Karen A. Boudrie, portavoz de la policía, indicó que el cargo del que se le acusa a Diaz es por sospecha de agresión en segundo grado, este es un delito grave en Luisiana que se castiga con hasta ocho años de prisión, una multa de $2,000 dólares o ambas.

El comunicado señala que a las 2:10 am del sábado 22 de abril se generó un gran altercado a las afueras de un bar que la policía pudo dispersar. Un testigo alertó a los oficiales de un sujeto masculino blanco que estaba inconsciente y poco tiempo después recuperó la conciencia. Al observar que sangraba en la parte posterior de la cabeza, la persona identificada como Rodney Petersen fue atendida por los paramédicos.

NO WAY NATE DIAZ SLEPT LOGAN PAUL LMFAOOO

“Después de la investigación, se emitió una orden de arresto contra Nate Díaz. Ha sido acusado de agresión de segundo grado. No está bajo custodia en este momento”, dicta el comunicado de la policía de Nueva Orleans.

Luego de la pelea, Petersen apareció en un video donde mostró la herida sufrida en la cabeza y afirmó que noquearía al expeleador de la UFC cuando lo viera.

“No sé qué diablos le hice a Nate Diaz, pero te diré qué. Lo noquearé cuando sepa que viene. Me pillaste con la guardia baja, hombre. ¿Pensaste que yo era Logan? ¿Qué cara** es esto?”, dijo. The man choked out by Nate Diaz last night (Logan Paul lookalike Rodney Petersen) reveals the head injury he suffered as a result…



The man choked out by Nate Diaz last night (Logan Paul lookalike Rodney Petersen) reveals the head injury he suffered as a result…

Tras ser dejado libre por la UFC, Nate Diaz, de 38 años, subirá por primera vez al ring para enfrentarse a Jake Paul el 5 de agosto en el American Airlines Center en Dallas, Texas. Esta pelea marcará el regreso del youtuber al cuadrilátero luego de perder su invicto como profesional ante Tommy Fury.

