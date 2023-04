Ataque ruso con drones mata a periodista ucraniano y deja a corresponsal italiano herido

Un periodista ucraniano que trabajaba con reporteros del medio italiano La Repubblica fue muerto a tiros por francotiradores rusos en el sur de Ucrania, mientras que su colega italiano resultó herido, denunció el diario italiano.

“Hoy, nuestro corresponsal Corrado Zunino y su intérprete Bogdan Bitik fueron víctimas de una emboscada cerca del puente en Jerson por parte de francotiradores rusos en las afueras de la ciudad, en el sur de Ucrania”, dijo La Repubblica.

Zunino “resultó herido en el hombro durante un ataque con drones en Jerson, se encuentra bien y está recibiendo seguimiento por nuestra Embajada en Kiev”, escribió el vicepresidente del Gobierno y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, en Twitter.

Corrado Zunino giornalista di @repubblica, rimasto ferito ad una spalla durante l'attacco di un drone a Kherson, sta bene ed è seguito dalla nostra Ambasciata a Kiev. Sono insieme al Ministro Kuleba che ha assicurato la piena collaborazione delle autorità ucraine. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) April 26, 2023

“Bitik desafortunadamente no lo logró y murió: deja atrás a su esposa y un hijo”, dijo.

Zunino, que había cubierto extensamente el conflicto, le dijo a La Repubblica que llevaba puesto un chaleco antibalas con la palabra “prensa” escrita cuando los reporteros fueron atacados.

“Estoy bien, tengo una herida en el hombro derecho, tocado por la bala que le dio a mi gran amigo Bogdan… lo vi en el suelo, no se movía. Me arrastré hasta que salí de la línea de fuego. Corrí hasta que me encontré con el coche de un civil. Estaba cubierto de sangre, me llevaron al hospital”, citó el medio al que pertenece.

El canciller italiano, Antonio Tajani, dijo que su ministerio y la embajada italiana en Kiev estaban trabajando con las autoridades ucranianas para trasladar a Zunino a Italia.

Al menos 12 periodistas y trabajadores de los medios han muerto en Ucrania desde el comienzo de la invasión y 18 han resultado heridos, según la Federación Internacional de Periodistas. La mayoría de ellos eran ucranianos.

