Floyd Mayweather lució una gorra con diamantes valorada en $1 millón de dólares en pelea de Davis vs. García

Floyd Mayweather no solo asistió a la pelea del año con Gervonta Davis y Ryan García con diamantes sobre su cuello, el exboxeador también los llevó en la gorra que utilizó durante la función en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Según indicó Shuki Diamonds, joyero de Mayweather, a TMZ Sports, la gorra negra está valorada en $1 millón de dólares y que pasó más de un mes decorándola porque le fue difícil encontrar los “diamantes invisibles perfectos”.

Explicó que fue un gran proceso incrustar los diamantes sobre el logo de “The Money Team”. Además, tuvo que hacer un molde, lijarlo y luego pulirlo para que quedara perfecta en la cabeza del exboxeador. Cabe destacar que Shuki Diamonds le entregó a Mayweather la gorra en Dubai hace unas semanas.

El joyero de Floyd Mayweather cree que la gorra podría venderse por más de $5 millones de dólares si alguna vez llega a ser subastada.

¿Qué pasó en la pelea entre Ryan García y Gervonta Davis?

En la que fue catalogada como la pelea del año, Gervonta Davis le quitó el invicto a Ryan García tras noquearlo en el séptimo round. Ambos boxeadores prometieron en las conferencias de prensa previas al combate que terminaría todo por la vía rápida y así fue.

En el duelo realizado en T-Mobile Arena de Las Vegas, Davis dominó a García en todos los asaltos. En el segundo el mexoamericano sintió por primera vez la pegada de Tank y lo envió a la lona, pero en el séptimo con un golpe directo al hígado lo noqueó. The face of boxing @Gervontaa stops Garcia in round 7 with a VICIOUS body shot 😱 #DavisGarcia pic.twitter.com/8MRrWvBOOQ— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) April 23, 2023

Tras sufrir su primera derrota, Ryan García anunció que subirá a las 140 libras y espera tener una revancha con Tank en el futuro. El californiano, de 24 años, posee récord de 23 victorias (19 nocauts) y un revés. Por su parte, Gervonta Davis, pupilo de Floyd Mayweather, mantuvo su marca invicta y ahora suma 29 triunfos, 27 de ellos por la vía rápida.

