En ajustados leggings azules Irina Baeva se luce en el gimnasio luego de sus rutinas

Irina Baeva tiene mucha disciplina al ponerse en forma, y ahora complació a sus fans publicando en sus historias de Instagram un video que la muestra en el gimnasio al término de sus rutinas de ejercicios, usando un conjunto de top y leggings en color azul, mientras toma agua y baila un tema de trap.

Desde hace ya mucho tiempo la actriz rusa es modelo de una línea de ropa deportiva, y en otro clip aparece luciendo un body color coral y una falda blanca mientras aprovecha para presumir su bicicleta. El mensaje que escribió junto al clip fue: “Demos un paseo”. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

Irina ya trabaja en la telenovela “Nadie como tú”, que se estrenará en México este verano y en la que comparte créditos con Brandon Peniche. Ella se sometió a un cambio de look para su caracterización como la villana de la historia y lo dejó ver en fotos que publicó, que la muestran con su nuevo peinado y un outfit compuesto por top y biker shorts negros, botas y un saco a rayas. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

Sigue leyendo: