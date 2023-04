Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de abril de 2023

PISCIS

Hay una persona que regresa de tu pasado y comenzará a buscar manera de volver a enredarte en sus mañas. Trata de actuar mejor con esa gente que te brinda su amistad y está ahí siempre. Ponte las pilas en la cuestión de tu cuerpazo criminal pues lo descuidas mucho. Te enteras de rompimiento de relación por parte de una amistad. Ten cuidado con accidentes pues podría presentarse uno en estos días. Oportunidad de un viaje con familia en el cual te la pasarás de lo mejor, disfruta mucho y agradece la oportunidad que te brinda la vida. Deja de creer en quien solo te da motivos para desconfiar, nunca en tu vida encontrarás más amor sincero que el que recibes de manera incondicional. Es momento de aprender de cada lección que te ha puesto la vida para no volver a cometerlas. Hay una amistad tuya que te tiene mucha envidia y la infeliz buscará la manera de afectarte de varias formas. No des pie a chismes deja que las personas ladren lo que tengan que ladrar tu céntrate en tus cosas.

ACUARIO

Es momento de ver hacia el futuro, de dejar de mendigar amor, cariño, atención o amistad, no necesitas de nadie para lograr todo lo que deseas solo necesitas creer en ti y en la capacidad que tienes de lograr tus proyectos y metas. Ten cuidado con amores del pasado que retornan y con amistades que solo te buscarán por interés y después ni adiós te dirán. No te permitas que nadie se meta en tus planes y decisiones tienes un sexto sentido que siempre te dirá que decisión tomar, de todos los signos eres el más bendecido por el creador sin embargo también el más cambiante y bipolar pues sueles adoptar características de las personas con quien convives. A veces te atontas mucho y le andas llorando a gente que solo te perjudica o te hace miserable tu vida, quizás en el amor no te ha ido del todo bien pero no es que todas las personas que conoces sean iguales lo que sucede es que te encanta lidiar con gente tonta. Cambios de ultima hora en los dineros que te van a beneficiar y deberás de aprovechar esa buena racha que te llegará.

CAPRICORNIO

Es momento de aprender las lecciones de vida, es momento de agradecer lo que tiene y buscar maneras de vivir tu vida de la forma más tranquila posible. Es momento de iniciar de cero, de perdonar errores que te han dañado y mermado tu existencia, ten presente que vida solo tendrás una y nadie tiene derecho a vivirla más que tú, aprende a ser feliz en soledad y en compañía, no sigas viviendo arrastras y menos mendigando cariño, amor y atención por personas a quien les importas un carajo, date tu lugar, valórate, amate. Aguas con una persona de piel blanca que llegará por medio de una amistad, te va a ocasionar muchos problemas por chismes. Ten cuidado con dolores en la espalda y piernas, necesitas moverte más y hacer más ejercicio. Vienen cambios de ultima hora en los dineros que te beneficiarán en gran medida. Cuidado con caídas o golpes que estarán a la orden del día y podrías terminar en emergencias. Hay una persona de tu familia que necesitará mucho de tu ayuda. Un viaje en puerta se llevará a cambo de la mejor manera solo hay que cuidar ciertos gastos. No te lamentes sino has conseguido lo que deseas los tiempos de Dios son perfectos y eso que buscas llegará.

SAGITARIO

El amor llegará cuando tenga que llegar, no apresures las cosas o solo lograrás cometer equivocaciones. Embarazo en miembro de tu familia podría aparecer en cualquier momento. No tengas miedo al amor, te han lastimado y has lastimado, recuerda que son enseñanzas y aprendizaje para no cometer los mismos errores, tu problema siempre será que buscas una persona con las mismas aspiraciones que tú, recuerda que polos opuestos se atraen, si sigues buscando la perfección en una relación jamás lograrás concretar nada. Momento de aprender de cada situación y de agradecer lo malo porque gracias a eso estás donde estas ahora. Cambios importantes se aproximan, se te quitará la venda de los ojos sobre cierta persona, te darás cuenta lo equivocado o equivocada que estuviste al pensar que era distinto o distinta a las demás No te quejes por lo que no tienes y disfruta de lo que te rodea siendo agradecido. Si estas saliendo con alguien toma tus precauciones porque podrías meterte en problemas al no ser quien crees y piensas, te ha estado mintiendo.

ESCORPION

Una amistad del pasado regresará a ti y volverá a nacer entre ustedes ese sentimiento de hermandad. No te dejes manipular por personas que solo buscan sacar información de tu parte, debes ser más discreto en cuanto a tus cuestiones personales o de lo contrario cometerás grandes errores. Vienen días de cambios en los cuales tu economía se va a ver beneficiada. No es momento de imaginar cosas que no son sobre todo si tienes pareja porque podrías entrar en un ambiente toxico que haga que la relación se vea dañada o afectada de muchas maneras. Te gusta la buena vida sin embargo no te mueves para tenerla, no esperes que todo te caiga del cielo aprende a ir por lo que quieres y deja que el mundo ruede y siga su curso. Hechos del pasado te convirtieron en la persona que ahora eres sin embargo no por eso debes desquitarte o hacer daño a otras personas. Un embarazo inesperado en una amistad se aproxima. No es momento de amores de una noche pues podrías terminar enamorándote. Cuidado con cambios laborales que podrían afectar negativamente.

LIBRA

Si la relación con tu pareja se ha notado turbia es porque han dejado de ser quienes eran cuando iniciaron. No es momento de invertir en cuestiones que no te dejan nada de provecho y menos sino tienes el dinero o los medios adecuados. Aprende a crear amor donde hay indiferencias ya estás en una etapa en que lo podrás lograr fácilmente. No vivas del pasado no tiene nada que ofrecerte. Si no tienes el valor de ir por tus sueños, metas y aspiraciones no podrás concreta la felicidad en tu vida. Una amistad comenzará a desarrollar sentimientos carnales por ti, sino te interesa y no tienes buenas intenciones con él o ella no des motivos para que piense que le importas o podrías llegar a lastimar a esa persona. Números de la suerte son el 12, 45 y 78. En el trabajo viene estrés, y te darás cuenta del amor que te tienen muchas personas que te rodean. Es momento de cambiar de actitud ante la vida y ser más positivo para poder atraer cosas buenas a tu vida. Cambios importantes se aproximan pues madurarás mucho, una amistad necesitará más que nunca de ti. Cuidado con accidentes automovilísticos los cuales podrían presentarse cuando menos esperes.

VIRGO

Es momento de pensar más en ti antes de querer resolverle la vida a las demás personas, tienes tantos proyectos pendientes y andas solucionando la vida de los demás. En tus proyectos podrías desanimarte debido a que una cuestión no te sale como planeas, recuerda que hay que ser constante si quieres concretar algo. Un viaje está por llegar. Cambios en lo laboral y familiar se aproximan, se ve un buen escenario, no temas a enfrentar la vida y disfrutar cada segundo que respiras. Te van a meter en un chisme complicado y serán miembros de tu familia así que cuidado con meterte en camisa de once varas. Cambiará mucho tu personalidad debido a ciertos acontecimientos que se presentarán y te harán madurar demasiado. Date la oportunidad de cuidar tu autoestima y no permitas que nadie te baje de tu valor. Cuídate de caer en la monotonía la relación podría ir en declive. Ten mucho cuidado con las decisiones que tomes en tu vida pues estas en una etapa que lo que suceda en la actualidad repercutirá en tu futuro. Pon atención a un sueño en estos días pues te mostrará respuesta a unas preguntas que te has hecho y sobre un evento o situación que está por ocurrir.

LEO

Extrañarás a personas de tu pasado que fueron muy importantes para ti. Cada que necesites un consejo busca a esa amistad que siempre ha estado ahí, podrías preguntarle a la persona incorrecta y cometer grandes errores. Dolores estomacales y cansancio por estrés. Amor a distancia se pondrá a prueba. Si tienes pareja busquen la manera de pasar más tiempo juntos, eso hará más fuerte la relación sueles alejarte mucho. En la medida que busques encontraras. No te dejes gobernar por actitudes negativas, hay muchas personas que no desean verte bien y buscarán los medios para perjudicarte. Algunas ocasiones eres demasiado directo o directa con las personas y sueles dañarlas mucho inconscientemente; cuida más tu carácter y tu manera de expresarte de las personas no seas tan explosivo. Vienen amores importantes, si estas soltero o soltera ya no te preocupes que la vida pondrá a la persona correcta en tu vida. No te dejes llevar por chismes ni hagas caso a rumores que solo buscarán sacarte de tu zona de confort. Cuidado con amores de una noche y con pagos inesperados.

CÁNCER

Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Recuerda que si la persona que te gusta y te mueve tu mundo no muestra interés por ti estas en el lugar equivocado, no pierdas tu tiempo con alguien con quien no está dispuesto o dispuesta a apostar por ti. Si tienes pareja la llegada de una persona de piel blanca podría poner en dudas la relación. La llegada de cambios en tu estado de ánimo podría ocasionar problemas con las personas que te rodean. No creas en palabras sino en hechos de las personas. Es momento de cambiar todo eso que te ha limitado y no te ha dejado ser feliz, dale con todo a sueños y metas que estas a muy poco tiempo de conseguir lo que deseas. Tu manera de ver la vida te va a ayudar mucho en tus proyectos, no descuides la parte de tu corazón, está dañado sin duda y tienes miedo de enamorarte y volver a perderte, pero ten presente que de esto se trata la vida, confía en quien te de motivos para hacerlo. Muchas oportunidades de crecimiento en los negocios y dineros aprovéchalo. Si tienes pareja date la oportunidad de reencontrarte con el o ella y disfrutar mucho más, dejen la negatividad en el pasado y disfruten.

GÉMINIS

Aprende a quererte más y valorarte y dejar de hacerte daño con cuestiones que ya fueron, ya pasaron y ya no tienen solución. Ten cuidado con lo que prometes pues podrías quedar en deuda con personas que son importantes para ti. Si esa persona te interesa muéstrale tu interés pues está naciendo un sentimiento entre ambos que podría consolidarse más pronto de lo que te imaginas. Extrañarás a una persona de tu pasado que fue muy importante sin embargo mientras sigas ahí no podrás consolidar nada nuevo, despójate de lo que ya fue y no se pudo. No caigas en provocaciones ni cuestiones que te pongan de mal humor o te hagan perder tu paciencia, siempre que quieras algo podrás lograrlo sin ningún problema siempre y cuando le pongas las ganas y el empeño que se requiere. Vienen oportunidades importantes sobre todo si has traído en mente poner algún negocio o realizar alguna inversión. Hay días en los cuales te sentirás con ganas de regresar al pasado pues has extrañado a muchas personas que hoy en día ya no están a tu lado.

TAURO

Proponte lograr tus metas y sueños, no rindas cuentas a quien no te las pide ni andes de arrastrado o arrastrada por quien no te toma en cuenta. Enfermedades en la familia y cambios en estado de ánimo andarás muy bipolar que no te sabrás aguantar. Podrías caer en cama por una simple gripa así que toma tus precauciones y trata de consumir más vitaminas. Deja de querer ayudar a medio mundo y enfócate en tu vida, no sigas tratando de resolver problemas que no te corresponden, has descuidado muchísimo a tu felicidad y te has prestado a cuestiones que no son sanas ni te dejan nada de provecho. Vienen cambios en cuestiones del trabajo. En lo que respecta a los dineros mejorarás rotundamente en las próximas semanas con la llegada de un pago que te debían o aumento laboral, exige no esperes que nada te caiga de los cielos. Si tienes pareja ten cuidado con celos porque podrían salirse de control y ponerte toxica y de mal humor y ocasionar un problema grande. Si estas soltero o soltera no es momento de mendigar amor ni nada sino de centrarte en lo que buscas y quieres de la vida, sean sueños y metas, el amor puede esperar un poco más.

ARIES

Momento de aprender a cuidar lo que se tiene y a valorar lo que la vida pone en tu mesa, deja la quejadera a un lado y agradece lo mucho o poco que posees. Cuidado con una amistad de piel blanca, andará muy pegada a ti y con eso podría sacar información. Es momento de que veas más por ti y confíes en tu capacidad de lograr tus metas y sueños. Se te va a presentar una oportunidad importante en el área laboral que deberás de aprovechar si quieres mejorar en la cuestión de los dineros y los negocios. Vienen momentos muy buenos a tu vida pero debes de ponerte muy perris para que todo te salga como quieres y desees, no trates de ir tan aprisa en tu vida, todo tiene un proceso y todo a los tiempos de Dios saldrá de la mejor manera, oportunidad de nuevos amores y cambios laborales que te dejarán gran sabor de boca, cuida lo que comes y lleva una alimentación más balanceada, deja de preocuparte por lo que no puede ser y enfoca tu energía y tu tiempo en todo lo que te cause alegría y satisfacción. Hay amistades que buscarán meterte en chismes así que evita contarles tus problemas. No des por hecho nada que no hayan visto tus ojos o de lo contrario solo ocasionarás problemas. Amores de una noche y oportunidad de realizar un viaje de ultimo momento en el cual te la pasarás de lo mejor. Trata de no darle importancia a lo que no la tiene, céntrate en eso que te deja algo de provecho.