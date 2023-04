Hyundai IONIQ 6 continúa arrasando: gana oro en los Design Awards

En el International Forum (iF) Design Award 2023, Hyundai Motor Company, su unidad de marketing y Hyundai Motor Group lograron una impresionante cantidad de 19 premios. Estos reconocimientos incluyeron un honor de ‘Oro’ en diversas categorías, como Product, Professional Concept, Interior Architecture, Communication, User Experience (UX) e Interface User (UI).

El vehículo eléctrico de batería (BEV) IONIQ 6 de Hyundai Motor se destacó en el International Forum (iF) Design Award 2023 al obtener el codiciado premio ‘Oro’ en la categoría de Producto. Con un diseño aerodinámico que refleja el compromiso de la marca con la eficiencia energética y la responsabilidad ambiental.

Dicho premio figura como uno de los principales reconocimientos internacionales de diseño, junto con el Red Dot Award de Alemania y el International Design Excellence Award (IDEA) de Estados Unidos, el cual celebra a los ganadores en nueve disciplinas: Producto, Comunicación, Empaque, Diseño de Servicios, Arquitectura, Arquitectura Interior, Experiencia de Usuario (UX), Interfaz de Usuario (UI) y Conceptos Profesionales, en un total de 80 categorías.

Cabe destacar que el coche ha recibido numerosos premios desde su lanzamiento, incluyendo el prestigioso World Car of the Year, World Electric Vehicle y World Car Design of the Year en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York. Todo esto demuestra el enfoque centrado en el cliente de Hyundai y su continua innovación en el sector automotriz.

De esta manera y según el jurado del iF Design Award, el Hyundai IONIQ 6 fue reconocido por “una estética exterior fresca y única con motivos sutiles que se trasladan a un interior sereno y relajante. Su identidad de diseño general se basa en compromisos profundos con la comodidad, el estilo, la eficiencia y la responsabilidad ambiental”.

“Nos sentimos honrados de ser reconocidos como una marca de movilidad de estilo de vida que forja fuertes conexiones emocionales entre personas y vehículos al aportar más valor a la vida cotidiana de nuestros clientes”, aseguró SangYup Lee, vicepresidente ejecutivo y director del Centro de Diseño Global de Hyundai.

“Nuestro equipo de diseño global ha trabajado mano a mano con nuestros ingenieros para inyectar pasión y conocimiento en cada producto, concepto, lugar e interfaz con el objetivo de compartir los valores de nuestra marca”, prosiguió.

