Jared Leto regresa a la música, con su grupo 30 Seconds To Mars

Hace más de 20 años el actor Jared Leto dio a conocer su faceta como cantante y compositor, con su banda de rock 30 Seconds To Mars. Su carrera en el cine provocó que las pausas entre los lanzamientos de los álbumes del grupo fueran muy largas, y esta vez no ha sido la excepción. Ahora, el ganador del premio Oscar ha hecho uso de su cuenta de Instagram para informar a sus fans que ya está listo un nuevo sencillo.

Curiosamente Leto (de 51 años) publicó una colección de fotos tomadas durante sus recientes vacaciones, pero las acompañó con un largo mensaje relacionado con la banda: “Ok, ustedes ganan. 😅 Nuestro nuevo sencillo sale el 8 DE MAYO!!! No puedo creer que estamos muy cerca de sacar nueva música. Es emocionante y me llena de gratitud. No tomo vacaciones mucho, pero vi estas fotos y probablemente necesite un pequeño escape pronto, después del estreno de la nueva música y el video. Esto casi me mata. No puedo esperar a mostrárselos a todos ustedes!” ❤️🕺🏻🎸🔜😁

Jared también publicó un video en el que se muestra muy concentrado en su estudio tocando un teclado-sampler. 30 Seconds To Mars originalmente fue un cuarteto, después un trío y finalmente un dúo conformado por Jared y su hermano Shannon Leto. Hasta ahora el último álbum que lanzaron fue America, en 2018, el cual obtuvo críticas encontradas. View this post on Instagram A post shared by JARED LETO (@jaredleto)

