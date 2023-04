Vanessa Claudio enciende las redes con un sensual look y Ana Bárbara le dedica un piropo

Vanessa Claudio, conductora conocida por su participación en “Venga la Alegría” y “Al Extremo”, desató furor en redes sociales luego de compartir una probadita del look con el que demostró por qué es considerada una de las famosas más codiciadas de México.

A través de su cuenta de Instagram, la famosa de 39 años lució un modelito que evidenció sus atributos y complementó el tono bronceado de su piel. Hablamos de un conjunto color lila, compuesto por un diminuto croptop y pantalones de cintura alta ceñidos que abrazaron a las curvas de su cuerpo.

Además, su larga cabellera castaña descanso en forma de ondas sobre sus hombros y su maquillaje, mismo que se mantuvo en tonos neutrales, acentuó sus facciones y mirada ojiazul.

“Yo ya estoy en otra, no se tú..”, escribió Vanessa Claudio para acompañar su publicación, no sin antes revelar los detalles del equipo de belleza que la ayudan a crear looks de impacto para sus apariciones en televisión.

La sección de comentarios bajo la publicación no tardó en llenarse con mensajes de cariño y uno que otro piropo por parte de sus fanáticos y algunas personalidades del medio artístico. Tal fue el caso de la cantante de regional mexicano Ana Bárbara, quien llamó a la presentadora “bella” en un breve, pero contundente mensaje.

Por su parte, sus fanáticos ‘de hueso colorado’ no se quedaron atrás con las muestras de cariño. “Estás hecha un mujerón Vane, vuelvo a decirlo eres lo mejor de TV Azteca”, “El día que te conocí en vivo, me impresione de lo hermosa y sencilla que eres, te admiro y te respeto mucho” y “Y sí, estás en otro nivel, hermosa”, son las respuestas que obtuvo.

