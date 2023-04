¿Es segura y efectiva la ropa tratada con permetrina?

El plaguicida puede ser útil para prevenir las picaduras de garrapata, pero también tiene potenciales riesgos

By Catherine Roberts

Probablemente ya sepas que usar un repelente de insectos eficaz es una de las estrategias más importantes para prevenir las picaduras de garrapatas y mosquitos.

Pero, sobre todo cuando se trata de garrapatas, hay otra estrategia útil que recomiendan los expertos en salud pública: llevar ropa tratada con permetrina.

La ropa tratada con permetrina parece utilizarse con menos frecuencia que otras medidas, como los repelentes aplicados sobre la piel y los controles de garrapatas, según un análisis reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, (CDC).

Es posible que las personas no estén tan familiarizadas con el uso de la permetrina para prevenir las picaduras de garrapatas y mosquitos como con los conocidos insecticidas en aerosol que contienen ingredientes activos como el deet o la picaridina. A diferencia de los repelentes de insectos aplicados en la piel, que simplemente ahuyentan a los insectos para que no te piquen, la permetrina también puede desactivar o matar a los insectos al contacto.

También es diferente en otro aspecto fundamental: No te lo apliques en la piel, nunca. Hacerlo sería peligroso. En cambio, puede rociarse sobre la ropa, el calzado y el equipo. Los consumidores también pueden enviar ropa por correo para que sea tratada comercialmente por una empresa como InsectShield, o comprar ropa pretratada con permetrina.

Esto es lo que sabemos sobre la eficacia de la permetrina contra las garrapatas, sus riesgos e inconvenientes, sus posibles problemas de seguridad y lo que debes saber sobre su uso.

Por qué deberías considerar la permetrina

Aunque la ropa tratada con permetrina puede utilizarse para protegerte tanto de los mosquitos como de las garrapatas, las pruebas sugieren que la permetrina puede ser especialmente útil para prevenir las picaduras de garrapata. Los estudios realizados entre trabajadores al aire libre muestran una reducción significativa de las picaduras de garrapatas entre los que utilizaban ropa tratada con permetrina.

En un estudio publicado en 2020 en el Journal of Medical Entomology, los investigadores reclutaron a trabajadores al aire libre para tratar comercialmente con permetrina algunas de sus prendas de trabajo. (No se trató la ropa del grupo de control). En el primer año del estudio, los trabajadores que llevaban ropa tratada experimentaron 65 % menos picaduras de garrapatas que los trabajadores que no lo hacían.

En el segundo año, cuando presumiblemente la permetrina empezó a desaparecer, los trabajadores que llevaban ropa tratada seguían sufriendo un 50 % menos de picaduras de garrapata.

No es una protección perfecta, pero en general es un buen resultado, sobre todo para los trabajadores expuestos a las garrapatas durante horas todos los días, afirma el doctor Thomas Mather, director del Centro de Enfermedades Transmitidas por Vectores de la Universidad de Rhode Island y uno de los autores del estudio.

Además, “podría ser más eficaz para el consumidor que para el trabajador al aire libre solo porque su nivel de exposición es probablemente mucho menor”, afirma Mather. “Sería estupendo que funcionara siempre, pero si funciona lo suficiente, también está bien”.

Una ventaja de la permetrina es que es más duradera que los insecticidas de aplicación en la piel. Esto puede ser especialmente útil para las personas que intentan evitar las garrapatas.

Cuando los mosquitos son tu principal preocupación, puedes saber cuándo un repelente de insectos se está desvaneciendo porque los mosquitos empezarán a picar de nuevo. (Es una señal para volver a aplicártelo). Las garrapatas son más sigilosas, y a menudo no sentirás cuando te pican. Esa es una de las razones por las que resulta útil que la permetrina esté diseñada para durar días o semanas, en lugar de horas.

Desventajas potenciales de la permetrina

Uno de los principales inconvenientes de la permetrina es que no se puede utilizar directamente sobre la piel, por lo que si, por ejemplo, quieres llevar pantalones cortos cuando salgas de excursión por territorio de garrapatas, tendrás que aplicarte insecticida en la piel expuesta.

Y si los mosquitos son tu principal preocupación, puede que te convenga más el deet: En una prueba realizada en 2016, CR encontró que una camisa rociada con deet era mejor para mantener alejados a los mosquitos que la ropa tratada profesionalmente con permetrina.

La eficacia de la permetrina también disminuye con el tiempo, a medida que se lava y se desvanece de la ropa. Un estudio de 2019 publicado en el Journal of Medical Entomology encontró reducciones significativas en la cantidad de permetrina que quedaba en la ropa tratada profesionalmente tras 16 rondas de lavado y secado durante un período de 8 semanas. Sin embargo, eso no significa que ya no funcione.

“Incluso con la pérdida de permetrina, comprobamos que la ropa tratada seguía siendo bastante eficaz para repeler a las garrapatas”, afirma la autora del estudio, Neeta Connally, PhD, profesora de biología e investigadora principal del Laboratorio de Prevención de Enfermedades Transmitidas por Garrapatas en Western Connecticut State University. “Esto nos sugirió que llevar ropa tratada [profesionalmente] con permetrina, incluso después de varios lavados, sigue ofreciendo cierta protección contra a las garrapatas”.

Aun así, es prudente volver a tratar la ropa. Si vives en una zona en la que abundan las garrapatas, es posible que quieras tratar o volver a tratar tu ropa justo antes del apogeo de la temporada de garrapatas en tu zona. En los lugares donde son frecuentes las garrapatas de pata negra, causantes de la enfermedad de Lyme, la temporada alta de garrapatas comienza hacia mayo. No obstante, Connally advierte que las personas pueden encontrarse con garrapatas en muchas otras épocas del año. (Las garrapatas de patas negras, por ejemplo, pueden estar activas durante el invierno si las temperaturas son superiores al punto de congelación y el suelo no está cubierto de nieve).

La mejor y más duradera eficacia probablemente proceda de la ropa tratada profesionalmente, afirma Mather. Si tratas tu propia ropa en casa, es posible que no la cubras adecuadamente, y que la permetrina se desgaste más rápidamente.

Consideraciones sobre la seguridad de la permetrina

La permetrina es un plaguicida de la clase conocida como piretroides, y la investigación sugiere que tiene algunos riesgos potenciales para la salud.

Un estudio de 2019 que dio seguimiento a más de 2,000 adultos durante 14 años encontró que las personas con una mayor exposición a los piretroides tenían un mayor riesgo de morir por enfermedad cardíaca. (Sin embargo, en el estudio participó un pequeño número de personas y no se pudo establecer si los piretroides causaron las muertes o si fue otro factor el responsable).

Como muchos otros plaguicidas, la permetrina también se ha considerado un posible alterador endocrino, afirma el científico jefe de CR, Michael Hansen, PhD. Los alteradores endocrinos imitan o bloquean la actividad de las hormonas, lo que puede tener efectos en todo el cuerpo y el cerebro.

Las investigaciones sugieren que la permetrina puede encontrarse en la sangre y la orina de los trabajadores que llevan ropa tratada, lo que significa que puede absorberse de la ropa al cuerpo. En un estudio de 2019, los niveles de permetrina hallados en la orina de los trabajadores estaban muy por debajo de los límites de exposición segura a esta sustancia química establecidos por la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) y la Organización Mundial de la Salud.

Pero las sustancias químicas que alteran el sistema endocrino pueden causar daños en dosis mucho más bajas que los límites legales, afirma Hansen. Los niños pequeños y las mujeres embarazadas pueden ser los más expuestos a los disruptores endocrinos, por lo que es aconsejable minimizar la exposición de estos grupos (por ejemplo, utilizando la ropa tratada con poca frecuencia o solo en las situaciones de mayor riesgo).

En última instancia, tendrás que sopesar los posibles riesgos para la salud de la permetrina frente al riesgo de contraer una enfermedad transmitida por garrapatas, muchas de las cuales pueden tener consecuencias graves y duraderas para la salud.

Si optas por tratar tú mismo tu ropa, necesitarás medidas de seguridad adicionales. En primer lugar, asegúrate de que utilizas un aerosol formulado específicamente para la ropa; no compres ni utilices permetrina de uso agrícola, aunque la diluyas.

En segundo lugar, nunca la rocíes cuando lleves puesta la ropa que deseas tratar; la ropa debe rociarse y después dejar que se seque completamente antes de ponértela. La permetrina tampoco debe rociarse nunca cerca de gatos, para los que es muy tóxica. (Conoce otros consejos para utilizar la permetrina de forma segura.)

La permetrina no es tu única opción de protección. Según los expertos en salud pública, unos sencillos ajustes pueden suponer una gran diferencia, como llevar pantalones y mangas largas de colores claros cuando estés en el hábitat de las garrapatas, meterte la camisa dentro del pantalón, subirte los calcetines por encima de los pantalones y, al volver a casa, revisar si no hay garrapatas y ducharte.

También puedes utilizar repelentes de insectos que contengan deet, picaridina y aceite de eucalipto limón, todos ellos registrados por la EPA para la protección contra las garrapatas.

