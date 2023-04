Prohibición de contenedores de plástico en restaurantes entra en vigor en mayo en condado de LA

Marco Antonio Rodríguez, propietario del restaurante Gloria’s del vecindario Highland Park en Los Ángeles, dijo que prohibir el uso de contenedores de plásticos en la comida para llevar, es muy buena idea para proteger el medio ambiente, aún cuando les sale más caro a los dueños de negocios.

“Yo estoy a favor, y nosotros estamos usando cajas de cartón y vasos de papel, y tenemos un par de meses para cumplir con la regla de ya no usar contenedores de plástico para las comidas calientes; y lo hemos seguido usando porque el cartón no resiste, pero ya encontramos otro material para reemplazarlo”.

Y comentó que la medida de sustituir los contenedores no reciclables de un solo uso aunque muy buena, sí les sale más caro a los restauranteros, ya que esos contenedores cuestan entre un 20 y 30% más.

“Ya de por sí con la pandemia, el costo de los trastes desechables de la comida para llevar se incrementó a la mitad de su precio”.

Incluso dio a conocer que algunos restaurantes están cobrando al cliente un dólar por cada contenedor reciclable en el que empacan la comida.

“El otro día mi sobrina compró 4 sopas, y le cobraron un dólar por cada contenedor; más aparte, claro, el costo de la comida”.

A partir del 1 de mayo, entrará en vigor una ordenanza que exige que los restaurantes en las áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles como en el este de Los Ángeles, comiencen gradualmente a reemplazar sus utensilios como contenedores y vasos desechables de plástico y de unicel o poliestireno extendido.

La medida fue aprobada por todos los supervisores en abril de 2022, excepto por la supervisora Kathryn Barger.

Esto significa que los restaurantes deberán proveer a sus clientes con utensilios reciclables en lugar de productos de plásticos desechables o de un solo uso, cuando se trate de comida para llevar.

En los casos de que el cliente consuma los alimentos en el restaurante, deberán proporcionarle el servicio de comida en platos reusables.

La venta o renta de productos de poliestireno expandido también se eliminará gradualmente según las normas que entran en vigor. Esto incluye hieleras, empaques de cacahuates y juguetes para la piscina, además de artículos de servicio de alimentos de un solo uso.

“La intención detrás de esta ordenanza es reducir el impacto negativo de la contaminación por plástico, ya que el condado genera cada año 30 millones de libras de basura; y la mayoría son plásticos que dura más de 50 años para ser eliminado”, dijo Stacy Farfan-Valencia, consejera de la Oficina de Sustentabilidad del condado de Los Ángeles.

Señaló que se dará un año a los restaurantes de las áreas no incorporadas del condado para que cumplan, y se aplicarán sanciones en base a las quejas que se presenten.

“La infracción máxima va a ser de $1,000 por año, $100 por día”.

Precisó que los vendedores ambulantes quedarán exentos de cumplir con esta ordenanza, así como los restaurantes que estén pasando por dificultades financieras extremas.

“Muchos se preguntarán por qué queremos cambiar algo que se ha hecho por años”, cuestionó Farfan-Valencia.

“El plástico no se puede deshacer, y está causando problemas en el medio ambiente. El 85% de los artículos de plástico de un solo uso no se reciclan; y la mayor parte de las instalaciones de reciclaje no aceptan esos artículos desechables por su tamaño y porque van contaminados con comida”.

Añadió que la producción de plásticos causa contaminación en el aire y contribuye al cambio climático.

“Está en juego la salud de nuestros hijos y futuras generaciones, ya que se espera que la producción de plástico se duplique para el 2040, y que el cambio climático se ponga peor”.

La ordenanza del condado de Los Ángeles entra en vigencia el 1 de mayo de 2023 para todas las instalaciones de alimentos que operen en una ubicación permanente y para todas las tiendas minoristas.

Para los camiones de comida, inicia el 1 de noviembre de 2023 y el 1 de mayo de 2024 para los mercados de agricultores, empresas de catering e instalaciones temporales de alimentos.

La ordenanza fue respaldada por varios grupos ambientalistas.

CJ O’Brien del grupo ambientalista Oceana, dijo a la Junta de Supervisores, que miles de millones de libras de desechos plásticos ingresan al medio ambiente marino cada año, y los animales marinos están comiendo o enredándose en los plásticos, pero además señaló que el plástico también se ha convertido en un problema de salud para la población humana.

“Ahora se ha encontrado plástico en nuestra agua, los alimentos, el aire y nuestros cuerpos, y los científicos aún están (aprendiendo) cómo esto puede estar afectando la salud humana”, dijo.

Esta ordenanza se encontró con la oposición de grupos empresariales. Un representante de la Asociación de Comercio e Industria del Valle le dijo a la Junta de Supervisores que no hay evidencias de que la ordenanza reduzca el desperdicio, pero eso sí les aumentará los costos.

En diciembre del año pasado el Concejo de Los Ángeles también prohibió el uso de polietileno expandido y cerró algunas lagunas en las restricciones en el empleo de las bolsas de plástico de un solo uso.

A partir de este año, esta ley local eliminará gradualmente los contenedores de espuma de poliestireno expandido, endurecerá las restricciones de bolsas de plástico de un solo uso y limitará el desperdicio en las instalaciones de la ciudad de Los Ángeles.

“Cuando solo se recicla el 5% del plástico y gran parte de nuestros desechos exportados se vierten ilegalmente, necesitamos encontrar soluciones reales que reduzcan nuestro consumo de plástico”, dijo Cheryl Auger, presidenta de Ban SUP (Plástico de un solo uso).

“Los beneficios son numerosos: reducción del consumo de recursos; costos; y contaminación; junto con menos ruido y disminución de las condiciones de salud. La ciudad de Los Ángeles está liderando el camino hacia un medio ambiente más saludable y sostenible”.