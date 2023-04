¿Se acabó el ciclo de Andrés Guardado en España?  Le abren las puertas de la Liga MX al mexicano 

Andrés Guardado es uno de los futbolistas mexicanos más experimentado. El mediocampista de 36 años se mantiene en Europa a pesar de su edad. Incluso, el Principito cumple con un rol estelar dentro de LaLiga en España. Sin embargo, el azteca tiene las puertas del Club Atlas abiertas, a pesar de su más reciente rechazo al club.

¡LE CERRARON LA PUERTA! ❎



"Mi sueño de retirarme en Atlas se ha ido diluyendo, porque fue una puerta que toqué dos veces y me dijeron que no entraba en el proyecto, que no era momento para regresar"



– Andrés Guardado para Star+ pic.twitter.com/Awt7E2NTEA — Analistas (@SomosAnalistas_) December 30, 2022

En varias oportunidades se ventilaron los desacuerdos entre ambas partes que no permitieron que Guardado se integrase al equipo de la Liga MX. Pero el presidente del Atlas, José Riestra, indicó que las puertas del club permanecen abiertas a pesar de el último rechazo del jugador del Real Betis.

“Sí, llegamos a hacerle una oferta como primer refuerzo con Grupo Orlegi. En ese momento, Andrés Guardado decidió continuar su carrera en Europa y hacerlo muy bien. Y yo creo que siempre que existan las voluntades, me habrás oído decirlo varias veces, siempre se puede construir. Si hay la voluntad de Andrés, hay la voluntad del club y llegamos al punto que sea bueno para todos, seguramente”, expresó el directivo. ¿Regresará Andrés Guardado al Atlas? 🤔⚽https://t.co/pRP7MKxyLr— ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 28, 2023

Solo el nombre no traerá a Andrés Guardado de vuelta

Andrés Guardado jugó con el Club Atlas de 2004 a 2007 antes de irse al Deportivo La Coruña en España. El Principito es uno de los grandes orgullos de la institución rojinegra, pero Riestra aseguró que Guardado no volverá al club por un tema ligado a las emociones y la popularidad. En caso de que los Zorros fichen al mexicano será para que le aporte al equipo.

“Son decisiones que como organización pensamos un poco distinto a lo tradicional, si bien Orlegi para ser popular y que los aplaudan y digan ‘ay, qué bueno que trajeron a Andrés’ y no viene a sumar en la cancha, que es lo más importante, difícilmente va a venir. Si logramos este escenario y esta situación de Andrés, que por cierto tiene una estadística que está dentro de los primeros cuatro jugadores de la liga española en cuanto a la recuperación de balón y con más de 600 minutos, si viene a eso y podemos lograrlo, sería un gran refuerzo”, sentenció. Andrés Guardado: "¿América? NO. Siempre lo he dicho, mi ilusión es regresar al Atlas, mi equipo de toda la vida, donde me formé, quiero cerrar el círculo de mi carrera ahí. Mientras no pase nada raro espero seguir en Europa y cuando sea momento regresar al Rojinegro".



ÍDOLO 🔴⚫ pic.twitter.com/OcRDopB6tV— Solo de Futbol 𓃵 (@DeFutbolMX1) July 26, 2019

