Las Águilas del América están en el mismo nivel que Boca Juniors, según Leonardo Suárez

El argentino Leonardo Suárez, volante de las Águilas del América, afirmó este jueves que su equipo está al nivel de los más grandes del continente como el Boca Juniors de su país.

“Claro que el América está al nivel de equipos como Boca Juniors; es uno de los equipos más grandes del continente. Estamos al mismo nivel porque el América es el más grande de este país“, dijo el jugador quien surgió de las fuerzas básicas del Boca Juniors.

Suárez explicó que entendió lo que significaba jugar en el equipo más ganador de títulos liga en México (tiene 13) el año pasado en el que actuó en los torneos Clausura y Apertura con Santos Laguna.

“Irme un año a Santos me sirvió para dimensionar lo que significa este equipo; ese tiempo me permitió darme cuenta de lo grande que es esta institución en que disfruto tanto estar y a la que estoy concentrado en ayudar a conseguir ese título del que tanto se habla“, agregó el exjugador de Villarreal, Valladolid y Mallorca españoles.

🦅 Fernando Ortiz cumplió 50 PARTIDOS como DT del Club América y tiene el mejor récord para cualquier entrenador de Las Águilas en los últimos 50 AÑOS. 29 victorias, 14 empates y 7 derrotas. Al “Tano” solo lo supera el mítico J. A. Roca con 30 victorias, 13 empates y 7 derrotas. pic.twitter.com/KgtWsE1INP — 𝙋𝙖𝙗𝙡𝙤 𝘼𝙜𝙧𝙚𝙙𝙖 (@pabloagreda7) April 26, 2023

El nacido en San Martín, Argentina, dijo que cuando llegó al América para el Clausura 2020 no logró alcanzar su nivel. Perdió confianza en la cancha, algo que recuperó luego de jugar con Santos Laguna durante el 2022; eso le permitió regresar a las Águilas.

“Me sirvió mucho el paso por Santos para recuperar la confianza que había perdido. Siempre voy a estar agradecido con Santos por el trato que me dio. Fue ahí donde recuperé la confianza que necesitaba. Hoy conozco más el fútbol mexicano y eso me tiene muy feliz aquí en el América”, detalló.

El volante habló de la exigencia que tiene el América para cerrar el Clausura 2023, este viernes en su visita a Juárez, y cumplir el deseo de ganar el título 14 de liga en su historia en la fase final a la que ya está clasificado.

“En este equipo no se permite bajar el rimo nunca. Vamos a ir a ganar a Juárez para tratar de quedar lo mejor ubicados posible de cara a la Liguilla“, sentenció. ¡YA LLEGÓ EL AME! 🦅✈️

Las Águilas del América ya se encuentran en Ciudad Juarez para disputar el cierre del torneo.

Si eres Americanista Solo deja tu ♥️ pic.twitter.com/RVTu5poci5— 💙Líderes Azulcrema💛 (@Lily740267091) April 28, 2023

Las Águilas, que son dirigidas por el argentino Fernando Ortiz, marchan en la segunda posición con 31 puntos, los mismos que el Guadalajara, pero con mejor diferencia de goles, por lo que un triunfo en la decimoséptima jornada, última del certamen, les basta para asegurar el segundo escalón.

Sigue leyendo:

· Jugadores de Bravos tendría un incentivo económico para vencer al Club América y evitar la multa en la Liga MX

· Chicharito Hernández “ningunea” a las Águilas del América

· ¿Cuál es el presente de Alexis Sanchez? El chileno ha sido vinculado a la Liga MX