Chicharito Hernández “ningunea” a las Águilas del América 

Durante cada mercado de traspasos se habla de la posibilidad del regreso de Chicharito Hernández a la Liga MX. Los aficionados de Chivas de Gudalajara esperan con ansias volver a ver a Javier Hernández con la camiseta del Rebaño Sagrado. Pero Las Águilas del América no le temblaría el pulso para arrebatarle un jugador a la institución rojiblanca. Sin embargo, el goleador de Los Angeles Galaxy no “traicionaría” los colores de su club.

Entre las Águilas del América y las Chivas de Guadalajara existe una histórica rivalidad deportiva. Pero en los últimos años ambos equipos se han intercambiado futbolistas, algo que podría considerarse inconcebible. En este sentido, Chicharito también podría ser una opción azulcrema, pero el propio Hernández se encargó de cortar cualquier vínculo con los de Coapa.

“En América no voy a jugar; nunca soy de cerrarle la puerta a situaciones… En América no voy a jugar, no. Soy chiva de corazón y, si se puede dar que juegue en otro club, pero si llego a pensar en irme a México, la opción número uno sería Chivas a como dé lugar“, dijo Javier Hernández en una entrevista con Fox Sports.

Lejos de las Chivas de Guadalajara

A pesar de declararle su amor a las Chivas de Guadalajara, Javier Hernández no contempla un regreso a la Liga MX. Chicharito jugó 79 partidos en sus inicios con el Rebaño Sagrado, club en el que anotó 29 goles y concedió 9 asistencias. Pero por los momentos, el azteca no retomará sus registros y se mantendrá en la MLS.

"Soy jugador de LA Galaxy y quiero ser campeón con este equipo y después no sé, ya veremos", explicó.



