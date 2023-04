Chicharito no se considera el mexicano más exitoso y habló de su presunta pelea con Jesús Corona

Chicharito Hernández es uno de los jugadores más influyentes de la Major League Soccer (MLS). El goleador de Los Angeles Galaxy es el estandarte principal del club y uno de los mexicanos que más éxitos cosechó en Europa. Sin embargo, el experimentado delantero coloca sus pies sobre la tierra y admitió no ser el futbolista azteca más exitoso.

A pesar de que en su poder tiene un récord de goles en su primera temporada en Europa y jugó en equipos de la talla del Manchester United, Real Madrid, Sevilla, West Ham y Bayern Leverkusen, Chicharito reconoce que Hugo Sánchez fue el mexicano más exitoso en el Viejo Continente. Incluso, Hernández también coloca a Guillermo Ochoa por encima de él.

“Afortunadamente y desafortunadamente en mi carrera no fui ni cerca de ser el mexicano más exitoso como lo fue Hugo Sánchez, de alguna manera yo creo que generé tanto ruido como también puede llegar a ser Memo (Ochoa)“, dijo Javier Hernández en una entrevista con Claro Sports.

Hace 7 años, una vez más, el Real Madrid eliminaba al Atlético de Madrid de la Champions gracias a este gol de Chicharito Hernández.pic.twitter.com/HjO6nrNVGM — Hemeroteca RMCF (@HemerotecaRMCF) April 22, 2022

Los presuntos conflictos de Javier Hernández

Chicharito ha estado excluido de la Selección Mexicana desde 2019. No se conocen los argumentos reales que dejaron fuera al atacante de Los Angeles Galaxy. Varios medios se aventuraban a mencionar un posible conflicto entre el Tecatito Corona y Javier Hernández. El goleador histórico de El Tri aclaró su relación con el futbolista del Sevilla.

“Salió una nota que supuestamente nos peleamos el ‘Tecate’ y yo. Era increíble cuántas notas salieron dos o tres años después de que ya no fui a la selección, cosas que no son verdad. Algo que sí acepto es que si tengo un punto de vista lo voy a dar, con mucho respeto, te puede gustar o no, es tu responsabilidad cómo lo tomas, pero si mi pensar va opuesto a lo tuyo, porque lo diga no debería ser una persona incómoda”, explicó. We're counting down our Top 10 clips of 2019!



No. 5️⃣: Tecatito and Chicharito combine for an absolutely filthy goal for Mexico against the U.S. 😱🔥 pic.twitter.com/4t2Jwekr0a— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 28, 2019

