Santiago Giménez no le presta atención al récord de Chicharito Hernández

La primera temporada de Santiago Giménez en Europa ha sido fantástica. El goleador mexicano lleva 19 goles en su primera campaña en el Viejo Continente con el Feyenoord de Países Bajos. Bajo estas circunstancias, un récord de Chicharito Hernández corre peligro. Pero el exjugador de Cruz Azul reconoció que no piensa en ello.

Chicharito Hernández marcó 20 goles con el Manchester United en su primera temporada en Europa. Santiago Giménez está a un solo gol de igualar este registro. Pero el “Bebote” reconoció que su mentalidad no está puesta sobre ello.

“He leído varias cosas sobre esa marca, pero trato de no pensar en eso y dejo que el trabajo haga las cosas solas. No es como que yo trate de igualar o superar (a un compañero). A mí me da igual eso. Trato de dar lo mejor de mí y que los números hablen por sí solos”, dijo Santiago Giménez para Fox Sports.

¡SANTI, A UN PASO DE LA HISTORIA! 🇲🇽🥰



Santiago Giménez igualó al ‘Chucky’ y está a solo un gol del récord de Luis García y ‘Chicharito’, como el mexicano con más goles en su primera temporada en Europa.



⚽ 19 GOLES con Feyenoord

➡️ Aún le quedan 6 partidos



¿Lo romperá? pic.twitter.com/BcTNHEbDE6 — Futbol Total (@MXFutbolTotal) April 17, 2023

Santiago Giménez es pretendido por media Europa

Las actuaciones del “Bebote” con el Feyenoord de Países Bajos ha generado interés en varios clubes de ligas con mayor envergadura que la Erevidisie. Santiago Giménez ha sido vinculado con varios equipos del Viejo Continente, pero el propio futbolista reconoció que solo se tratan de rumores.

“Por ahora son sólo rumores, estoy concentrado aquí en el Feyenoord y trataré de estar enfocado en el partido de mañana ante Roma, es mejor pensar en lo que viene”, indicó previo al partido contra el conjunto italiano. El gol 19 de Santiago Gimenez en su primer temporada en Europa



El Bebote está uno de igualar a Chicharitopic.twitter.com/7g6cWJ6xnn— Analistas (@SomosAnalistas_) April 16, 2023

