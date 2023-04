¿Cuál es el presente de Alexis Sanchez? El chileno ha sido vinculado a la Liga MX

Luego del Chupete Suazo, Rayados de Monterrey quiere confiarle sus goles a otro delantero chileno. El conjunto de la Liga MX tendría la intención de adquirir al “Niño Maravilla” para el próximo periodo de traspasos. A pesar del alto valor de su ficha, Alexis Sánchez es una posibilidad palpable para La Pandilla.

“El delantero chileno se encuentra entre los candidatos del conjunto de La Pandilla, pues el atacante puede llegar al siguiente periodo de fichajes libre”, indicó el portal Azteca Deportes sobre la vinculación de Sánchez con el conjunto mexicano.

El valor de Alexis Sánchez ronda los $6 millones de dólares. Sin embargo, el futbolista del Olympique Marsella acaba su contrato con el club en junio de este año. Este sería uno de los factores que le quitan la complejidad al traspaso del chileno, puesto que Rayados de Monterrey no tendría que pagar por su ficha.

¡Sería un bombazo! 😱



Alexis Sánchez llegaría a coste cero a la Liga MX. 💥https://t.co/zQylJFGdNU— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 25, 2023

¿Cómo le ha ido en Francia a Alexis Sánchez?

El “Niño Maravilla” tuvo destacados rendimientos durante su etapa en el FC Barcelona, pero sobretodo en su llegada al Arsenal de la Premier League. Sin embargo, desde que salió del conjunto Gunner, Sánchez no había podido consolidarse en un equipo. El chileno pasó por el Inter de Milán y el Manchester United, pero fue en Francia donde encontró su lugar en el mundo. O gol mais bonito de Alexis Sánchez com a camisa do Arsenal. Perfeição! pic.twitter.com/EcPD1viFYr— Sigam @CurisiodadesPRL (@Curiosidades_PL) January 19, 2018

En su primera temporada con el Olympique Marsella, Sánchez ha jugado 38 partidos. Durante esa cantidad de encuentros el chileno ha podido marcar 16 goles y conceder 2 asistencias. En el fútbol francés, el “Niño Maravilla” ha tenido un gran nivel, pero continuar con el legado del Chupete Suazo está tocando su puerta. ¡GOL CHILENO EN FRANCIA! 🔥Alexis Sánchez vuelve a marcar con la camiseta del Marsella y llega a las 12 anotaciones.



🔺️Otra vez de penal y definiendo de gran manera vs. Clermont.



¡MARAVILLA ON FIRE! 🇨🇱🚀pic.twitter.com/m3RdjBe9vV— Chilenos x el Mundo (@XChilenos) February 11, 2023

Sigue leyendo:

· Rayados prepararía un bombazo con la llegada de Alexis Sánchez, pero su representante fue claro sobre su futuro

· Exfutbolista del Real Madrid podría llegar a la Liga MX para reforzar a un “gigante” del fútbol mexicano

· Chicharito critica la gestión de los directivos de la Liga MX sobre los futbolistas mexicanos