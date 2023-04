Chicharito critica la gestión de los directivos de la Liga MX sobre los futbolistas mexicanos 

La Liga MX es uno de los torneos más prestigiosos de Concacaf. El fútbol mexicano cuenta con una gran base de futbolistas que se mantienen en sus clubes a pesar del interés de clubes de Europa. Sin embargo, muchas personalidades del deporte han criticado la actitud de algunos directivos por priorizar el dinero, sobre el desarrollo de sus jugadores. Chicharito Hernández se sumó a estas críticas.

Para nadie es un secreto que muchos jugadores no han dado el salto al Viejo Continente por el alto valor de sus fichas. Luis Chávez es el ejemplo más reciente de esto. El mediocampista no pudo salir al fútbol europeo por las altas pretensiones de la directiva del Pachuca. Javier Hernández criticó estas actitudes.

“El chiste es que yo quiero ver a México campeón del mundo, pero para eso necesitamos tener 40 jugadores en Europa y si como directivo te costó, dentro de los derechos a pagar, un millón de dólares y quieres venderlo en tres para que sea redituable. Si es un millón, véndelo en millón y medio, millón doscientos. Ganaste 200, gana menos y ese es como el precio a pagar, es la inversión, es lo que hizo Jorge Vergara conmigo“, dijo Hernández en una entrevista para Fox Sports.

¡TIENE A LUIS Y VARIOS MEXAS EN LA MIRA! 🇲🇽🤩🇳🇱



Dennis te Kloese abre las puestas a un posible fichaje de Luis Chávez en verano para el Feyenoord de Santi Giménez.



Confirma que hay interés en más mexicanos ya detectados. Y que intentó su fichaje en enero pero no se pudo cerrar. pic.twitter.com/rlXniccWRf — Futbol Total (@MXFutbolTotal) April 21, 2023

Los directivos no son el único problema de la Liga MX

Los directivos de los clubes del fútbol mexicano no son los únicos villanos en esta historia. Javier Hernández reveló que muchas veces los futbolistas de la Liga MX están tan cómodos económicamente que no dan el salto al balompié europeo para no dejar de percibir sus altos salarios en México.

“Como jugadores que seamos valientes y salgamos de nuestra zona de confort. Está más cabrón estar solo en Bélgica a -10 en noviembre que estar a 20 grados en Guadalajara y comiendo torta ahogada y con mi abuela ahí recargada (…) Conozco muchos jugadores que les da miedo a lo mejor no ganar el dinero que están ganando aunque ya tienen mucho o perder un poquito de fama“, reveló.

Sigue leyendo:

· Chicharito Hernández “ningunea” a las Águilas del América

· ¿Hulk llegaría a México? Vinculan al popular futbolista brasileño con la Liga MX

· Diego Lainez decepciona en el fútbol mexicano: el futbolista de Tigres de la UANL no ha podido brillar en la Liga MX