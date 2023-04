Tiktoker del América crea burlesca canción contra las Chivas del Guadalajara: “Andabas de hocicón y te puse en 4”

La goleada de 4-2 de las Águilas del América contra las Chivas del Guadalajara no ha sido olvidada por varios hinchas del conjunto azulcrema como el reconocido tiktoker ‘Mike Máquina del Mal’, quien compuso una canción para burlarse de la derrota de los rojiblancos en la jornada 12 de Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

El pasado 18 de marzo el ‘Rebaño Sagrado’ se vio superado por los de Coapa en el Estadio Akron y desató en los fans de las Águilas un alud de memes y burlas que a día de hoy perduran hasta el punto que este reconocido influencer, conocido por componer canciones, creó una pieza audiovisual donde se mofa de la goleada.

‘Mike Maquina del Mal’ difundió el pasado jueves en sus diferentes plataformas en redes sociales la canción a la que llamó ‘La Cumbia de las Chivas’ y donde se burla por los cuatro goles que recibieron las Chivas en el último Clásico Nacional.

“Otra vez te enseñé quien es tu padre. Lo volví a hacer, no es la primera vez que te meto de a cuatro, que tu casa maltrato, que me oriné en tu puerta no era parte del trato, pero no te voy a negar que me encanta verte llorar (…) andabas de hocicón y te puse en 4”, reza parte de la letra en la que también se ve al creador de contenido lucir una playera del América.

La producción de poco más de tres minutos ya acumula 9,000 visitas en YouTube y más de mil likes. La canción se está volviendo viral en las diferentes plataformas en redes sociales y causando diversas reacciones en los internautas. ‘Mike Máquina del Mal’ se da a conocer en redes como un tiktoker y músico. El influencer posee una comunidad de casi 500,000 seguidores en todas sus cuentas.

