Conoce por dentro la casa de ‘La Materialista’, la dominicana que nos conquistó en ‘LCDLF’

La cantante dominicana Yameiry Ynfante, de 38 años y quien terminó cuarta en ‘La Casa de los Famosos 3’, nos ha llevado a conocer algunos de los rincones de su casa por medio de los diversos videos que ha compartido en sus redes sociales.

La rapera, quien también cuenta con propiedades en alquiler en la plataforma Airbnb, goza de un muy buen gusto para la decoración, tal y como lo hemos podido atestiguar con sus materiales.

Sala de estar

Su sala de estar está conformada por dos sillones individuales de tono hueso, por una mesa de centro de cristal, por una mesa lateral, por un candelabro y por algunas plantas.

Sala principal

Su sala no llama la atención por sus sillones o sus muebles, sino que lo hace por los enormes peluches que ahí tiene, así como por su pintoresco cuadro de un perro salchicha, su raza favorita. View this post on Instagram A post shared by Yameyry Ynfante (@lamaterialista1)

Recámara

Su dormitorio está dotado por una cama grande con ropa de cama de tono claro, por diversos muebles en color gris, por algunos cuadros, por una televisión empotrada a la pared y por un escritorio. @lamaterialista1 #esunadescarada 🥰😈😛#fyp #viral #parati #lamaterialista ♬ original sound – Mel

El vestidor de su dormitorio es sumamente amplio y llama la atención por su muy importante colección de zapatos. @lamaterialista1 #yoenlafiesta 😅🤣😂 #lamaterialista ♬ sonido original – Tik Toker

Terraza

Desde su sala de estar tiene acceso, por medio de una puerta de vidrio, a una terraza con algunos muebles de exterior. @lamaterialista1 Quien bebe conmigo ??? 😛🎶💃🏻 #voyabeber #voyabeberchallenge🍾 #lamaterialista #lainsuperable #fyp ♬ sonido original – La Materialista

Su terraza es tan amplia que, incluso, la ha utilizado para hacer algunos recitales musicales. @lamaterialista1 🥰 una de esas canciones quw escucha y te sigue gustando como el primer día #apurodolor #lamaterialista #voiceeffects ♬ sonido original – La Materialista

