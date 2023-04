Así es la casa donde vive Raúl García, de ‘LCDLF’, en medio de rumores de separación de su esposo

El orquidiario Raúl García entró a ‘La Casa de los Famosos 3’ como un desconocido, pero logró ganarse el corazón del público e instalarse en la antesala de la gran final tras 91 días de encierro.

El florista mexicano, quien radica en la ciudad de Miami, ha estado en boca de todos tras su eliminación del reality show de Telemundo, pues en sus últimos días en la casa se le vio muy distante de Alan Phillip, su esposo, y hasta se ha llegado a rumorar que ya no estarían más juntos.

Mientras al exterior se pone en duda su amor, él hace oídos sordos y continúa con su vida como si nada estuviera pasando, tal y como lo demostró con el reciente house tour que hizo por su acogedora casa.

En un video, que fue compartido en sus redes sociales, Raúl presumió la transformación que le está haciendo a uno de los rincones más importantes de su hogar: el jardín.

“Ya están arreglando mi jardín… tengo que poner un montón de macetas, un montón de plantas”, contó Raúl en un video compartido en Instagram Stories.

También nos presumió su casa de jardín, que en realidad es un cuarto de reflexión par descansar o hacer algo de yoga, así como la casa principal, la cual está distribuida a lo largo de un piso.

Su patio, que es donde suele comer al aire libre y desde donde tiene unas muy lindas vistas a un jardín de rosas, fue otro de los sitios que mostró ante deleite de sus seguidores.

Con estas imágenes negó categóricamente que vive en una mansión de $2,000,000 de dólares, tal y como se ha llegado a rumorear.

“Me inventaron que vivo en una mansión de $2,000,000 de dólares. Ojalá tuviera los $2,000,000 de dólares, no me compraría una mansión, yo creo que me compraría más plantas”, señaló el famoso orquidiario en un video tras explicar que el lugar donde fue visto con su mamá no era su casa, sino un vivero.

