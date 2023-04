3 signos del zodiaco tendrán una semana intensa del 1 al 7 de mayo

La semana del 1 al 7 de mayo de 2023 será intensa para 3 signos del zodiaco. Según predicciones astrológicas, sentimientos como la frustración, desesperación y estrés los estarán dominando en los primeros días del mes.

Comenzaremos la semana con Mercurio, el planeta que domina la manera de comunicarnos y pensamos, en cuadratura con una Luna negra, que refleja nuestras partes más oscuras, lo que significa que, para deshacernos de lo que no queremos en la vida primero tendremos que aceptarlo.

Luego daremos paso a otra cuadratura, esta será entre Venus, el planeta del amor y los valores, y Neptuno, gobernante del reino espiritual, los sueños y las fantasías, provocando una inercia contraria al evento anterior, es decir, nos resistiremos al cambio.

Recordemos que todavía estamos bajo los efectos de Mercurio retrógrado, tránsito que agrega más dramatismo al clima astrológico de la semana. Según YourTango.com Aries, Cáncer y Acuario serán los signos más impactados por la inercia cósmica, de manera que tendrán bastante en qué ocuparse del 1 al 7 de mayo de 2023.

El horóscopo augura que será una semana intensa para ti debido a que tendrás muchas cosas en mente y se agregará el estrés ocasionado por toda la carga de trabajo, así como algunos problemas familiares. Estos últimos no te involucrarán a ti directamente, pero tendrás que actuar a manera de árbitro. Necesitarás tiempo para ti mismo, lo cual, quizá te aliviane un poco la carga.

La energía cósmica semanal te hará difíciles las cosas, es decir, tendrás tanta carga mental que se te complicará hacer hasta las tareas rutinarias más sencillas. Sin embargo, no es tan malo como suena pues según el horóscopo, será porque tu mente estará enfocada en algo que requiere tu atención completa. La clave será dejar tiempo libre para relajarte y volver a plantear tus objetivos.

Tendrás que lidiar con diferencias de opinión que no son de tu gusto. Es cierto que no tienes problemas para aceptar comentarios que no están sintonizados con los tuyos, el problema es que esta semana parecerá que tú eres el único que piensa de una forma y eso te hará sentir frustrado. Podrías dudar de ti mismo, ten calma porque las cosas se acomodarán nuevamente.

