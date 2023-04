Agenda astrológica mayo 2023: los 7 eventos cósmicos que marcan el mes

La agenda astrológica de mayo 2023 será igual de movida en el cielo que la de abril, destacando el final de la temporada de eclipses, la entrada de Marte en Leo y el ingreso de Júpiter por los territorios de Tauro.

El mes comenzará con el retrógrado de Mercurio a cuestas, pero no será el único planeta que estará “caminando” hacia atrás en las siguientes semanas. Plutón se unirá a la fiesta de manera que tendremos en mayo dos planetas retrógrados, pero para nuestra fortuna, no será por mucho tiempo, además los efectos de Plutón serán graduales y no tendremos qué preocuparnos.

Para mediados de mayo Tauro dejará de ser el protagonista y cederá los reflectores a Géminis, signo de aire gobernado por Mercurio que influirá en nuestras relaciones sociales. Pero sin duda el evento estelar de este mes será el eclipse lunar en Escorpio que marcará el cierre de la primera temporada de eclipses en el año trayendo, algunos finales inesperados.

¿Qué eventos de la agenda astrológica de mayo 2023 serán los que no tendremos que perder de vista? Continúa leyendo para averiguar las fechas.

1 de mayo – Inicio de Plutón retrógrado

El lunes 1 de mayo Plutón se volverá retrógrado en Acuario, movimiento que perdurará hasta el 10 de octubre cuando el planeta de la transformación se vuelva directo en Capricornio. Este proceso será de retrospección y reflexión para todos los signos, quienes se verán obligados a analizar si el camino que han elegido es el correcto y tendrán la oportunidad de corregirlo, si es que enfrentan sus miedos.

5 de mayo – Eclipse lunar en Escorpio

El viernes 5 de mayo experimentaremos un eclipse penumbral de luna en Escorpio y nos sumergirá en las profundidades de nuestro interior para sacar los deseos que estaban escondidos. Nos llamará a confiar en el viaje que ha preparado el universo para nosotros.

7 de mayo – Venus ingresa en Cáncer

El planeta del amor y la belleza caminará por los territorios del emocional y sensible Cáncer a partir del 7 mayo. Nos esperarán semanas en las que hablaremos con el corazón en la mano y aceptaremos nuestras vulnerabilidades.

14 de mayo – Mercurio directo en Tauro

Las buenas noticias comenzarán a llegar luego del final de Mercurio retrógrado en Tauro. Si bien estaremos aun en el periodo de sombra, es decir, los efectos estarán presentes, se difuminarán con el paso de los días y será la oportunidad de aprender las lecciones que nos dejó este tránsito en las semanas anteriores.

16 de mayo – Júpiter ingresa en Tauro

Júpiter comenzará su camino por Tauro, donde permanecerá un año entero, y será un tránsito positivo que promete crecimiento y abundancia en el mundo material.

19 de mayo – Luna nueva en Tauro

Con la luna nueva en Tauro llegará a su final oficialmente la primera temporada de eclipses del año. Será el momento de pensar en los nuevos comienzos asociados con los valores personales y materiales.

20 de mayo – Marte entra en Leo

El planeta de la acción y la pasión ingresará el 20 de mayo al apasionado Leo, signo de fuego gobernado por el Sol. Significa una explosión de energía que alimentará nuestra llama interior. Será el momento perfecto para tomar el control de nuestras vidas y dirigirlas hacia lo que nos apasiona.

21 de mayo – Temporada de Géminis

El sol dejará atrás Tauro para ingresa al airado y sociable signo de Géminis. Notaremos un cambio sustancial en la forma en que nos relacionamos y seremos capaces de abordar múltiples tareas a la vez.

