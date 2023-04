Bryan LeBarón dice que Peso Pluma en el show de Jimmy Fallon fue una “ventana a la apología del crimen”

El cantante de corridos tumbados Peso Pluma, ha tenido un crecimiento increíble durante los últimos meses en el mercado musical. Su presentación el 28 de abril en ‘The Tonight Show’ de Jimmy Fallon es parte de ese éxito, sin embargo, el activista Bryan LeBarón opina algo diferente.

Según el integrante de la familia LeBarón, lejos de ser algo positivo, presentar al cantante en el importante show de la televisión estadounidense fue “darle ventana a la apología del crimen”.

Fue a través de un hilo en Twitter que Bryan LeBarón explicó que en Estados Unidos hay 100 mil muertes anuales por adicciones, en México se reportan “100 asesinatos diarios”; y ambos países están luchando para hacer frente al fentanilo, por lo que criticó que, “Mientras, el programa de Jimmy Fallon en horario estelar, presenta a Peso Pluma, interprete de canciones que celebran a líderes criminales”.

“Si bien las canciones no provocan la violencia, ayuda a normalizarla. Deben ser señal de alerta que este tipo de música se encuentre en los primeros lugares mundiales. Habla de la que la cultura del crimen está enraizada en la gente y sea considerada hasta aspiracional”, argumentó el integrante de la familia LeBarón.

Si bien las canciones no provocan la violencia, sí ayuda a normalizarla. Deben ser señal de alerta que este tipo de música se encuentre en los primeros lugares mundiales. Habla de una cultura del crimen enraizada en la gente y que es considerada hasta aspiracional.

El activista considera que en México “las poblaciones se vuelven fantasmas, se masacra, mujeres y jóvenes desaparecen” a consecuencia de la violencia por lo que rechaza que exista “quienes componen canciones a las cabezas de este terror, por ganancias económicas”.

Para LeBarón no es justificable que se promueva música dedicada el “crimen” y lo considera un “delito moral”.

"Hay tanta cultura para promover entre nuestros pueblos, que darle ventana a la apología del crimen, es delito moral. Reflexionemos por lo que atravesamos, y sin pretextos, no celebremos la violencia", sentenció.

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, con tan solo 23 años, se convirtió en el primer artista regional mexicano en presentarse en el programa de Jimmy Fallon, uno de los espacios televisivos más importantes de los Estados Unidos.

Contrario a otros artistas que han asistido a ‘The Tonight Show’, Peso Pluma no fue entrevistado por el presentador, pero estuvo en el espacio de televisión para interpretar su éxito ‘Ella Baila Sola’, un tema que se ha convertido en uno de los más virales en redes sociales actualmente, y, además, lidera entre las canciones más escuchadas en la plataforma Spotify.

