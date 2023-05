La carta de tarot para la semana del 1 al 7 de mayo 2023

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2023. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. El Carro

1. El Carro: Será una semana para defender tus ideas, para defender el camino que decidiste tomar, todos a tu alrededor te estarán cuestionando, pero la seguridad con la que tomaste la decisión es impresionante y nada ni nadie te hará quitarte ya de ese camino. Ten en cuenta que ya no hay vuelta atrás, pero saber esto te da aún más valor para no parar hasta alcanzar la meta soñada. Son días muy buenos para planificar viajes, desde unas vacaciones espectaculares hasta un viaje de introspección para aclarar emociones y sentimientos. El viaje que decidas emprender estará perfecto para ti siempre y cuando no pares y te empeñes en seguir avanzando. Pueden presentarse propuesta de matrimonio o noviazgo o tu hacer estar propuestas, si es así, es porque el viaje introspectivo te dio la seguridad de que es eso lo que quieres para tu futuro.

2. Cinco de Espadas

2. Cinco de Espadas: No te pongas difícil, necesitas bajarle al genio, puedes tener grandes dificultades si te empeñas en querer imponer tus ideas. Escucha a los demás, dales chance de que también pongan sus ideas sobre la mesa, sé humilde si alguna de esas ideas en tan buena o más que las que tu tengas, ponlas en marcha. Ten cuidado de como pides las cosas, tienes que hacer uso de la sutiliza estos días, no quedes como un tirano, una tirana. Evítate conflictos, no siempre tienes que ganar. No hagas gastos innecesarios, no gastes lo que no tienes por querer quedar bien, puedes tirar el dinero a la basura y quedarte con una mano atrás y otra adelante. En el amor cuida tus pasos, cuida de no caer en tentaciones o habrá problemas que no podrás evitar.

3. Rey de Copas

3. Rey de Copas: Todo lo tienes bajo control, tu equilibrio entre lo mental y lo emocional hacen gala de su inquebrantable balance, todos a tu alrededor notan tu gran templanza, nada de saca de tu centro, aunque por dentro a veces estes a punto de salir corriendo a tomar aire fresco lejos de todo y de todos. Tu autocontrol es envidiable. Disfrutaras estar al mando, pueden llegar asensos y no te lo pensaras para decir si a esa nueva etapa. Es momento de acercarte a las personas que te aman, dejar el lado serio y poco amoroso para demostrar tus sentimientos, te lo agradecerán. Demuestra tus sentimientos a tu pareja, no seas tan frio son él o con ella, necesitas quitarte la coraza y dejar fluir tus verdaderas emociones y necesidades, solo así lograran ser lo que tantas veces han platicado. Tu salud es ideal, has logrado encontrar el balance perfecto entre cuerpo, mente y espíritu y esto mantiene a raya cualquier dolor o enfermedad que te quiera aquejar.