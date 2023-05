Christian Nodal revela el extraño nombre que quiere ponerle al bebé que espera con Cazzu | VIDEO

Ya no sabemos quién está más emocionado si Christian Nodal, Cazzu o los fans con la espera de la primogénita de la famosa pareja. Pues no podemos olvidar que hace apenas unos días, al mexicano se le salió decir sin querer que será una niña su primogénita.

Justo por eso, han comenzado las especulaciones sobre cuando nacerá, qué nombre llevará y demás. Y por ello, el sonorense fue cuestionado recientemente sobre el nombre que lleve su pequeña, y si en dado caso es varón, qué nombre le gustaría ponerle.

Fue en el mismo show colombiano “Lo sé todo Colombia”, donde dio a conocer que será niña, en donde el mexicano fue puesto a prueba con preguntas rápidas.

A lo que el cantante de temas como “De los besos que te di” reveló cuáles son los nombres con los que le gustaría llamar a su bebé en caso de que sea niño o niña. Y su respuesta sin duda causó impacto entre sus fanáticos.

“Si fuese niño, la mamá no me dejará, pero yo quisiera que se llamara Zoro, Zoro”, respondió Nodal. Pero al ser cuestionado sobre el nombre que le pondría si fuera una niña, como él ya había revelado, se lo reservó y no soltó prenda: “Ah, pues no sé, la verdad. Es decir, no sé”.

¿Quién es Zoro?

Nodal al referirse al nombre de Zoro, dejó ver que es gran fan del proyecto “One Piece”, en donde uno de sus personajes porta este nombre.

El cual sería “El Cazador de Piratas”, un combatiente y el primer miembro en unirse a la tripulación, considerado parte del “Trio Monstruoso”, de acuerdo a diversas descripciones de parte de páginas especializadas.

Y no es una sorpresa para muchos de sus fans la elección de este nombre, pues en repetidas ocasiones, Christian ha dejado ver ser un gran fan de la serie, motivo por el que se siente identificado con ese nombre.

