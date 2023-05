Nicolás Buenfil, hijo de Erika Buenfil, se aproxima a debutar como actor de televisión

Mediante una publicación en sus cuentas de redes sociales, Nicolás de Jesús Buenfil López, hijo de la actriz Erika Buenfil, compartió la noticia de que recientemente firmó un contrato con el representante de su madre y al parecer pronto debutará como actor.

Lo cierto es que el 2 de febrero, el también hijo biológico de Ernesto Zedillo Jr., primogénito del expresidente Ernesto Zedillo, cumplió la mayoría de edad y quizá de ahí deriva la razón de comenzar a trabajar en un medio donde su madre se convirtió en estrella.

Para Erika Buenfil es un enorme logro haber sacado adelante a su vástago sin el apoyo de un progenitor que hasta hace muy poco decidió conocerlo personalmente.

En este sentido, se prevé que en breve Nicolás Buenfil comenzará a aparecer en algún proyecto de televisión, esto en virtud de que publicó una fotografía donde se observa el momento en que firma un contrato profesional con Víctor Khun Varela, actual representante de su madre.

En respuesta, su ahora manager el escribió una contundente frase sobre lo que vislumbra: “Vienen cosas buenas”.

De esta manera, mientras se prepara el terreno para que “Nico” irrumpa en los sets de grabación, su madre cautelosamente se mantiene en silencio, pero sin dejar de explotar la popularidad alcanzada en redes sociales.

Y es que, a sus 59 años, también se ha logrado posicionar bastante bien en la plataforma TikTok, donde sus videos cautivan a sus más de 16.5 millones de seguidores, cifra lejana para varias de las actrices jóvenes que a traviesan por su mejor momento televisivo.

Cabe mencionar que hace algunas semanas, la actriz originaria de Monterrey, Nuevo León, acaparó los principales segmentos dedicados al entretenimiento debido a que, a raíz de unas fotografías en internet, donde posa acompañada por el actor venezolano Emmanuel Palomares, de inmediato se les comenzó a ligar sentimentalmente, algo que Buenfil descartó por completo.

“Puedo ser su mamá, no tengo nada que ver con él… ya saben que no es verdad, ya saben que no es cierto”, señaló ante el cuestionamiento de varios medios de comunicación.

