Tini Stoessel anuncia su primera gira en Estados Unidos: “Van a ser shows para el resto de mi vida”

“Van a ser shows para el resto de mi vida, en mi memoria y en mi corazón”, emocionada, feliz, sin poder creerlo aún Tini Stoessel anuncia su primera gira en Estados Unidos, y luego de compartirlo con un grupo de periodistas, nos dio una entrevista exclusiva.

Tini comenzará esta gira pisando los tres lugares más emblemáticos de Estados Unidos, de tres ciudades con las que sueñan cualquier artista de afuera y de adentro del país, ¿cuáles? El 31 de octubre el Microsoft Theatre en Los Ángeles; Kaseya Center (ex FTX) el 2 de noviembre; y cerrando en el 3 de noviembre en el emblemático Madison Square Garden.

Justamente de este cierre le preguntamos, de este lugar tan deseado por todos los consagrados… ¿Qué pasará esa noche cuando le toque cerrar los ojos y subir a esa tarima?

“¡Los nervios que voy a manejar!… A veces no suelo hacerme tanta expectativa, porque lo que me sucede es que cuando no me hago, salgo al escenario y la gente supera cualquier mínimo de expectativa que yo podría haber tenido”, comienza diciendo con esa risa nerviosa que te da pensar en un momento feliz.

Tini Stoessel anuncia gira en Estados Unidos. Foto: Mandy Fridmann

“Tengo la sensación de algo así, de que va a haber una conexión muy profunda, que la van a pasar bien, y que yo voy a poder disfrutar. Ojalá lo que vos decís, que voy a venir muchas más veces, pero ya este primer pasito para mí es un montón, es muy emocionante”, asegura, en referencia a que le auguramos que cuando comiencen a venderse los boletos este próximo 3 de mayo a las 7 PM, hora local de cada uno de las ciudades, tendrá que agregarle fechas a la gira.

Pero, ¿qué significa para Tini, quien viene de una extensa gira por Latinoamérica y Europa y acaba de pisar con éxito Viña del Mar, este desafío?

“Lo que se vivió en esta gira es difícil de explicar, recorrimos muchísimo lugares, muchísimos países jamás imaginados, y jamás me hubiese imaginado estar anunciando que por primera vez este show en Estados Unidos, por primera vez que vengo acá, porque no es que había venido con el proyecto de ‘Violeta’ ni nada… Así que los espero muchísimo a todos, y creo que van a ser shows para el resto de mi vida, así en mi memoria y mi corazón de verdad“, vuelve a emocionarse.

Tini, quien pasó unos días por Miami, también contó en la conferencia de prensa previa a nuestra entrevista, que está preparando un álbum nuevo en donde cada una de las canciones tiene que ver con vivencias muy propias y muy profundas.

Tini Stoessel anuncia gira en Estados Unidos. Foto: Acoustyle

Contó que cada día es uno nuevo para ella, que se permite ser feliz, como estar mal, que la terapia que comenzó a tomar durante la pandemia, la hizo entender la importancia de escucharse, sentir y fluir. Reconocer la ansiedad, los ataques de pánico y no ignorarlos, sino transitarlos con la certeza de que está aprendiendo cómo salir de ellos.

Por lo pronto, está lista para darlos todo, o mejor dicho, para seguir dándolo todo, como lo ha hecho a lo largo de su carrera, esa que comenzó de muy pequeña acompañada de su familia, los mismos que siguen hoy cobijándola y ayudándole.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA EN VIDEO:

