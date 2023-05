Cristian Castro se quiere casar de nuevo, pero revela el desolador motivo | VIDEO

Cristian Castro una vez más “escandalizó” a sus fans tras revelar que tiene un deseo inaudito de querer volver a casarse. Pero no sería por los motivos que muchos creen, ya que confesó que no lo haría por estar enamorado, sino para no sentirse solo.

Con 48 años de edad, el hijo mayor de Verónica Castro está viviendo actualmente en Argentina, donde ha dicho en múltiples ocasiones que se siente muy cómodo viviendo allá, ya que se siente mucho más tranquilo tanto para vivir y trabajar.

Incluso, se ha distinguido por ser uno de los artistas que necesita trabajar en la paz de sus sentidos para ser feliz, para sentirse en equilibrio, o al menos eso ha dicho tanto él como su famosa madre.

Por ello habría decidido ir a vivir a Punta del Este. Justo por ello ha sido cuestionado sobre su vida privada, en especial de su vida amorosa, pues se desconocía si se encontraba soltero o viviendo en pareja.

Fiel a su estilo, Cristian expresó que por el momento se encuentra sin pareja, pero sí dejó ver que desea volver a entablar una relación de pareja a largo plazo. Cabe recordar que ha estado casado tres veces.

Incluso hace poco protagonizó un nuevo escándalo, donde señaló que ofreció un encuentro íntimo a una modelo, lo que generó múltiples críticas por andarlo divulgando.

¿Qué dijo Cristian Castro sobre su soltería?

Cristian se encuentra lejos de México, pero no de los reflectores. Por lo tanto, es natural que surjan videos constantemente donde él está en algún país sudamericano, ya sea en un concierto o en las fiestas de sus amigos.

“Estoy teniendo una vida muy tranquila, me gusta la tranquilidad del sur” CRISTIAN CASTRO

Tras estas declaraciones, fue aún más claro al expresar sobre si se entera de temas relevantes donde incluso están inmiscuidos sus amigos famosos.

“No me entero de nada porque vivo en mi mundo” CRISTIAN CASTRO

Justo al hablar que se encuentra viviendo su propia vida y no enterarse de nada, Cristian aceptó que su amigo Marc Anthony no le había invitado a su boda.

Por lo tanto, envió en ese momento un mensaje especial: “Me parece que es un compañero que se merece el amor, todos estamos buscando lo mismo”.

En cuanto a la última parte de ese saludo a Marc, el hecho de que Cristian exponga su necesidad por tener alguien a quien amar y le ame llevó a la gran pregunta, sobre si quiere volverse a casar.

“Tristemente estoy sin pareja hace bastante tiempo, hace mucho. Y sí me gustaría muchísimo volverme a casar” CRISTIAN CASTRO

