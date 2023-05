Ella es Jailyne Ojeda, la influencer con la que Peso Pluma disfrutó de una romántica cita en Disneyland

El cantante de regional mexicano Peso Pluma ha conquistado el corazón del público gracias a sus talento y carisma, convirtiéndose rápidamente en todo un rompecorazones. Y todo parece indicar que su más reciente conquista sería la influencer Jailyne Ojeda, con quien recientemente se le vio paseando muy acaramelado en Disneyland.

Las primeras fotografías de su romántico encuentro surgieron a través de redes sociales y ellas mostraron a ambos mientras disfrutaban de un paseo por el mágico establecimiento mientras compartían uno que otro abrazo bajo la mirada atenta de los transeúntes.

Como era de esperarse, el avistamiento no hizo más que desatar una ola de rumores en redes sociales sobre un posible romance, sobre todo luego de que Jailyne Ojeda fuera la actriz principal en el videoclip de uno de sus temas más exitosos.

La posibilidad de un amorío entre Peso Pluma y Ojeda amplificó la curiosidad de los internautas por conocer un poco más sobre la joven que se habría robado el corazón del mexicano.

Peso Pluma & Jailyne Ojeda at Disneyland pic.twitter.com/5ngULzYreS — FooNewsTV (@foonewstv) April 17, 2023

Se trata de una joven mexicoamericana, exitosa modelo de OnlyFans. Actualmente, Jailyne cuenta con 14 millones de seguidores en sus redes sociales y es muy popular entre los fanáticos de esta peculiar red por las imágenes subidas de tono que comparte.

Sin embargo, este no es su único medio de ingresos pues además de su carrera como modelo, es empresaria. Se sabe que es cofundadora de Snatched by Jailyne, una marca de ropa deportiva, y de Hair Growth by Jailyne, una línea de productos para el cabello.

A pesar del revuelo que causó su inesperada salida con Peso Pluma, Ojeda no tardó en recurrir a las redes sociales para dar respuesta a las especulaciones, y aunque fue contundente, para muchos se habría tratado de una “táctica” para disipar las miradas curiosas de su radar.

