Horóscopo de hoy de Nana Calistar 02 de mayo de 2023

Piscis

Asume tus errores y no culpes a los demás de las tonterías que cometes, es posible que un amor del pasado aparezca y reviva sentimientos en ti que pensabas que ya no existían. Oportunidad de crecimiento laboral, te viene cambio de puesto, horario u oportunidad de algo nuevo que te hará ganas más dinero. Un divorcio en puerta dentro de la familia y un buen de última hora que sucederá cuando menos esperas. Es importante que no confíes tanto en personas que ya te traicionaron en tu pasado y te hicieron algún daño. No te dejes intimidar por personas que buscaran sacarte de tu zona de confort y dañarte, vienen días de muchos cambios en los cuales el amor florecerá en tu vida y te llenará de situaciones nuevas. No te metas en problemas que no son tuyos ni en chismes que lejos de beneficiarte te traerán problemas. Cuidado con una traición que vendrá de parte de una amistad o de un ser querido.

Acuario

Trata de confiar más en tu capacidad de lograr tus metas y sueños, estas en una etapa muy perra en la cual si lo deseas cumplirás esas metas que traes en mente. Si tienes pareja es importante que haya más comunicación, respeto y tolerancia entre ustedes pues podrían estar entrando en conflictos debido a que han pasado la línea del respeto entre ustedes. Aprende a cumplir lo que prometes, la vida podría ponerte en frente a una persona de tu pasado, comprobarás que la vida fue justa y le ha devuelto cada golpe que te dio. No te dejes llevar por el cariño que puedas sentir al conocer a alguien, debes llevarte las cosas con calma y esperar a que esa relación madure para que pueda fortalecerse. Ten cuidado con cambiar tu manera de pensar solo para complacer a las demás personas, primero estás tú, después tú y al final tú. Días de muchos cambios, oportunidades de crecimiento en el amor y en muchos sentidos sobre todo en el económica, inicias el mes de la mejor manera y deberás de aprovechar esta racha para mejorar en esos aspectos que te han tenido un tanto bloqueado.

Capricornio

Hay días en que te sentirás triste y eso se deberá a que no sabes si vas por el camino correcto en tus metas. No descuides la parte de tu físico pues estas en una etapa en que subirás muy fácil de peso, necesitas moverte antes que se te haga bolas el engrudo. Ten cuidado con un cambio de última hora en tus sentimientos pues podrías ponerle el cuerno a tu pareja o ella a ti pues viene una tentación en puerta. En cuestiones de amor se ve un terreno confuso si bien es cierto que algunas veces te achicopalas por no concretar nada también es cierto que cuando tienes la oportunidad sales corriendo por miedo a que te lastimen, arriésgate y vive tu vida. Vienen días de muchos cambios, este mes estará lleno de oportunidades que debes aprovechar en los dineros y en cuestiones de viajes, hay amistades tuyas que podrían meterte en problemas con su manera de pensar, pon a esas personas en su lugar para que el día de mañana no te lleves sorpresas.

Sagitario

No permitas que se pasen de listos contigo recuerda que en eso tienes un doctorado y cuando ellos van por la leche tú ya vienes con el queso. Vienen cambios muy importantes y con ellos la oportunidad de realizar un viaje al extranjero el cual te va servir para encontrarle sentido a tu vida, no dudes jamás de quién eres y de lo que puedes conseguir, hay amores del pasado que retornan y podrían causarte dolores de cabeza. Si tienes pareja problemas de celos e inseguridad te harán dudar de la relación. Es momento de emprender el negocio de tus sueños, de aplicarte e ir por eso que mueve el mundo y tu vida, cuidado con cambios de última hora en la economía que al final podría afectarte de muchas formas. Los sueños se materializan cuando se es constante así que no bajes la guardia por nadie. Visita de familiar o de persona muy importante para ti en próximas fechas. Es momento de aprender a decir que no y a no estar siempre para todas esas personas que de alguna manera buscaran afectarte o dañarte con comentarios mal intencionados.

Escorpión

Ese negocio que traes en mente podría resultar, estas en las mejores fechas para echarlo andar. Si sigues pensando en lo que ya fue y pasó jamás lograrás avanzar y menos concretar tus metas y sueños. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no te dejes influenciar por gente que solo quiere dañar tu existencia y arruinar tus planes. No es momento de cambiar cuestiones que son de tu esencia por complacer a personas que no te aportan nada a tu vida. No des explicaciones a quienes no te las piden y no necesitas dárselas. No te quejes por lo que no consigues y aprende a no rendirte ni bajar tu guardia. Varios amores de tu pasado se harán presente en estos días, ni te emociones que no son personas que necesites en tu vida. Vienen días de muchos cambios, de sorpresas y de amores de una noche podrían caer en tus redes en cualquier momento y podrías terminar desarrollando sentimientos por esas personas. Ten cuidado con esperar más de la cuenta de personas que no te suman solo te restan.

Libra

Arma ese negocio que tienes en mente, será una excelente oportunidad de crecimiento. Amores de una noche se visualizan en estos días. Tu carácter tan dominante podría meterte en un problema muy fuerte con una amistad cercana. Aprende a deslindarte de todos los problemas que no son tuyos porque después no encuentras la puerta para salir de ahí. Cambios laborales que te van a beneficiar, no dudes de tu capacidad de lograr tus objetivos, viene un viaje y un encuentro muy grato con amistades. Cambios en tu estado de ánimo muy fuertes pues días andarás super bien y otros que ni te miren porque explotarás por cualquier tontería. Vienen días en los cuales te sentirás un poco decaído o sin ganas de nada, piensas que todo te sale mal y te sientes decepcionado de todo, ánimo, la vida es solo una y debes vivirla intensamente y tratar de ser feliz. No es momento de mendigar amor y cariño por nadie sino de enfrentar la realidad y agradecer a la vida quien eres y lo que posees y los demás que se hagan garras con sus cosas.

Virgo

Amores del pasado siempre presentes, pero ya no te dañarán como anteriormente lo hacían, has aprendido a madurar mucho y sabes con quien sí y con quien ya no más. Ten cuidado con buscar reemplazos en el amor pues las condiciones no se prestan para eso, podrías dañar a terceras personas e iniciar una relación en la cual no la pasarás nada bien. Cuidado con caer en relaciones amorosas de 3 te meterás en graves problemas. Si tienes pareja se vienen momentos muy buenos, mejorará mucho la relación. Días de mucho estrés y preocupación, todo va a estar bien solo relájate y trata de descansar más ya lo necesitas. Ten cuidado con amores del pasado los cuales pudieras aparecer en cualquier momento y ocasionarte algunos problemas. No te dejes llevar por chismes de lavadero porque estarán a la orden del día y podrían afectarte más de lo que te imaginas. Cuidado con cambios de última hora en tu alimentación pues problemas de gastritis y colitis se harán presentes en estos días. Aprende amarte lo suficiente al punto de no necesitar de nada ni de nadie para estar bien y ser feliz. Cuídate de

Leo

Cambios importantes se aproximan entre ellos la llegada de una persona de piel blanca la cual te hará ver tu suerte, ten cuidado y no confíes tan pronto o podrías cometer grandes errores. Es momento de aprender de cada caída y de cada golpe para no volver a cometerlos. Aprende a darte tu lugar y a no esperar nada de nadie pues solo así no te llevarás decepciones. No confíes ni en tu sobra pues te llevarás una gran sorpresa. Confía más en ti y en tus sueños, la vida te pondrá en charola de plata a la persona correcta para ti. Si tienes pareja los días y los hechos te mostrarán si estas con la persona correcta. Un familiar se enferma, tendrás mucha suerte en juegos de azar y posibilidad de realizar un viaje. Posibilidad de un viaje que te dejará un gran sabor de boca. Amores del pasado siempre presentes. No te dejes llevar por personas que solo te buscaran para afectarte de mil maneras. Cuidado con cambios de última hora en los dineros porque te podrías ver afectado. Hay una persona que te tiene mucha arrachera y en cualquier momento podría intentar dejarte en mal con otras personas.

Cancer

Te vas a enterar que hubo fiesta o evento social y no fuiste requerido o requerida, no te preocupes que eso no te afecte. Suerte en juegos de azar. Tu forma de decir las cosas es muy seca y dura eso afectará mucho tu relación en caso de tener, has pasado por situaciones complicadas y mientras no te decidas a cambiar en cualquier momento perderás lo que tienes. Cuidado con esperar más de la cuenta de personas que sabes no tienen nada que ofrecerte más que dolores d cabeza. Amor del pasado se presenta en tus sueños. Aprende a que se te resbalen todas esas cuestiones negativas que otras personas opinan de ti. Se compromete una persona cercana tu familia. Trata de no opinar temas que no te corresponden pues estarías cometiendo una indiscreción. Vienen días en los cuales el amor tocará tu puerta y podrías caer recóndito en sus juegos. Ten cuidado con amores de una noche y con creerte de chismes que no vienen al caso. No te estreses si las cosas no salen como esperabas, tiempo al tiempo que al final todo se irá dando de la mejor forma y de la mejor manera. Aprende amarte lo suficiente al punto de no necesitar de nadie más para estar bien y ser feliz.

Géminis

Momento de pensar hacia dónde vas y ver qué proyectos faltan por cumplir de los que prometiste este año. No te dejes caer por una situación que enfrentarás en estos días, al contrario que te de las fuerzas para ir hacia adelante. Es momento de aprender de tus errores para no volver a cometerlos ni caer en las mismas situaciones. Ponte alerta a tus sueños pues te mostrarán grandes verdades y cuestiones que te costaba comprender. Una amistad tuya saldrá embarazada y otra podría tener una pérdida. Te vienen cambios en tu estado de ánimo podrías herir con tus palabras a una persona que significa mucho para ti. Es importante que pongas un alto a esas personas que se andan metiendo en lo que no les importa en tu vida, tu defecto es que dejas pasar estas cuestiones y cuando menos acuerdas ya se convirtió en un gran problema. Date la oportunidad de creer en ti y en tu capacidad de lograr todo lo que deseas, no te dejes llevar por chismes de personas que no han construido nada en sus vidas. Vienen viajes importantes pero debes de meditar antes de tomar cualquier decisión para que todo salga como quieres y has esperado.

Tauro

Posibilidad de compras, ten cuidado con tus gastos. Podrías sobre pasarlos. Ya no caigas en los mismos juegos por los que ya pasaste hace tiempo, no es necesario. Aprende a quererte cada día más y darte cuenta que no necesitas de nadie para ser feliz. Infidelidad en puerta y divorcio. Vienen días en los cuales tu felicidad será cada vez más importante y no te conformarás con migajas. Aprende a decir que no y a cuidar más tu autoestima para que no sea dañado. Mejoras económicas pero también robos dentro de la propia casa. Persona van y personas vienen en tu vida, pon mucha atención a quienes quieres conservar pues estas en una etapa en la cual comenzarás a renovar tu círculo de amistades. Una persona del pasado podría aparecer en cualquier momento y te mostrará el verdadero sentido de la vida. Mejoras en lo laboral y cambios en cuestión de puestos u horarios de trabajo. Aprende a controlar tu corazón y hacer más caso a tu cerebro ya que muchos de tus problemas del corazón se deben a eso. Siempre que busques encontraras así que cuidado con lo que deseas saber. Hay personas que buscaran sacarte información para después usarla en tu contra, ten cuidado y no lo permitas.

Aries

Es momento de aprender de los errores para no volver a cometerlos, cuidar lo que se tiene porque de la noche a la mañana podría desaparecer. Vienen momento de cambios en los cuales entenderás porque la vida ha sido de esa manera contigo. No te dejes llevar por la ira o por la furia si surge algún problema porque podrías arruinarlo todo. Hay una amistad de tu pasado que comenzará a buscarte nuevamente si realmente le extrañas y deseas dale esa oportunidad de volver entrar q tu vida. No descuides tu cuerpazo criminal porque podrías estar subiendo de peso sino te aplicas. Sal de la rutina y preocuparte un poco más por tu vida antes d querer solucionar la vida de las demás personas. No es momento de mendigar pues no puedes pedir de rodillas lo que sabes que por derecho te corresponde. Andarás con mucha suerte en juegos de azar así que provecho. Cuidado con asaltos, robos y accidentes que podrían ocurrir en cualquier momento. Se ven engaños y traiciones en relaciones amorosas que saldrán al descubierto en cualquier momento.