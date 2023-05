Miguel Layún se llevó una regañina de su esposa durante transmisión en vivo con Álvaro Fidalgo

Miguel Layún forma parte del grupo de jugadores que suele ser bastante activo en sus redes sociales. Hace unos días, el jugador de las Águilas del América decidió matar el aburrimiento con una transmisión en vivo en Instagram y a la que poco después se uniría Álvaro Fidalgo, pero las reacciones que despertó el mediocampista le valieron un regaño al defensor por parte de su pareja.

Ya con la dinámica algo avanzada, el ‘Maguito’ decidió entrar al Live y participar junto a su compañero. Layún optó por dar una breve explicación de cómo suelen desarrollarse este tipo de interacciones donde los internautas aprovechan la oportunidad para hacer preguntas “incómodas”, bromas o incluso propuestas.

“Oye, te tengo que advertir. Tienes que tener cuidado porque la gente quiere que le hagas un hijo a la hermana, a la prima, a la mamá (…)”, comentó Layún ante las acostumbradas bromas por parte de los fans hacia el mediocampista por su buen aspecto físico.

Fue en ese momento cuando el defensor fue interrumpido por su esposa, Ana Galván, quien lo regañó por las observaciones que estaba haciendo. “Amor, yo sólo estoy leyendo los comentarios”, argumentó el futbolista ante las risas de Fidalgo.

Layún siendo sincero con Fidalgo y me lo regañaron. 🦅🥺 pic.twitter.com/3OWVkOSKoF — Pasión Azulcrema (@PasinAzulcrema1) May 1, 2023

“Mago, me la vivo así. No puedo hablar porque me regañan”, replicó Layún. “No te enfades con él, Ana”, pidió el español desde su casa. La interacción entre ambas figura continuó y el mexicano se rindió ante el joven jugador asegurando que se encontraba en su ‘prime’ y augurando que dentro nada volvería a Europa.

“No me voy sin ganar”, esbozó Fidalgo sobre el ansiado título 14 que Club América busca conquistar en el actual Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. El mediocampista ha sido determinante en el buen transitar de los de Fernando Ortiz al figurar como líder en pases precisos, recibidos y progresivos. También ha aportado dos asistencias en 17 encuentros.

