Sobreviviente de la masacre en Texas llamó varias veces al 911, pero la ayuda no llegó a tiempo

Foto: Go Nakamura / Getty Images

Días después de la masacre en Texas que dejó cinco personas fallecidas, entre ellos un niño de ocho años, un sobreviviente reveló que él y su esposa llamaron a la policía minutos antes de que Francisco Oropesa abriera fuego contra ellos.

Wilson García contó a NBC News que después de que su vecino se negó a dejar de disparar al aire, llamaron al 911 para solicitar ayuda, pero se quedaron esperando por ella.



Minutos después de la primera llamada de auxilio, Oropesa irrumpió el hogar de la familia hondureña y abrió fuego en contra de ellos. Otro sobreviviente que ha sido identificado como Ramiro Guzmán, su esposa e hijo se escondieron en un armario, desde donde hizo no solo una, sino varias llamadas al 911, pero el despachador le indicó que los agentes ya estaban en allí, pero no estaban…

“Cortaban la llamada. Volví a llamar”, contó Guzmán al medio antes señalado.

En la misma charla mencionó que después de llamar al 911 pensó que lo mejor sería llamara un familiar, para ver si a ella sí le hacían caso.

“Luego llamé a mi tía que vive a dos cuadras para ver su le contestaban. Reflexioné, que tal vez no me creían y por eso no querían ayudar, pero tal vez le creerían a ella”, mencionó.

El sobreviviente de la masacre recordó que cuando los agentes de la oficina del alguacil del condado de San Jacinto llegaron hasta su hogar, cinco personas, entre ellas la esposa de García y su hijo de nueve años, yacían sin vida.

“Me pregunto si hubieran venido 30 minutos antes, no habría sucedido. Tal vez mi familia aún estaría viva”, dijo Guzmán.

El alguacil del condado de San Jacinto, Greg Capers, dijo que pasaron uno segundos entre la llamada y otros informantes sobre el tiroteo, mientras que la agencia AP mencionó que tenían tres diputados que cubrían un condado repartido en 700 millas cuadras.

El viernes por la noche Francisco Oropesa, quien es conocido por sus vecinos como un hombre al que le gusta disparar al aire, desenfundó su arma e inicio un tiroteo en el patio de su casa, sus vecinos le pidieron que guardara silencio porque intentaban dormir a sus hijos, a lo que él respondió que podía hacer lo que quisiera en su casa y más tarde abrió fuego contra ellos.

Hasta el momento las autoridades han mencionado que Oropesa estaba bajo las influencias de estupefacientes cuando cometió la masacre.

Las autoridades están ofreciendo una recompensa de $80,000 dólares para cualquier persona que pueda ofrecer información que conduzca al arresto el hombre hispano señalado como el agresor.

Sigue leyendo:

