Trump perdió los estribos contra reportero y arrojó fuera de su vista sus dos teléfonos celulares

Mientras Donald Trump fue mandatario de los Estados Unidos se mostró un tanto hostil con la prensa, característica que parecían iban a cambiar ahora que pretende volver a ocupar la Casa Blanca, pero todo parece indicar que no va a ser así.

Al menos eso fue lo que dejó ver el exmandatario en marzo pasado cuando arremetió en contra del reportero de NBC, Vaughn Hillyard, después de que le cuestionó sobre su actitud ante el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, después de decir a través de Truth Social que habría “muerte y destrucción potenciales” en caso de ser acusado.

Vanity Fair informó que los hechos sucedieron mientras Trump y Hillyard se encontraban abordo del avión de campaña del magnate después de un mitin celebrado en Waco, Texas.

El periodista dijo a Trump que parecía “frustrado” por la investigación de Bragg, del que finalmente resultó con 34 delitos graves por su papel en el pago que hizo en secreto a la modelo porno Stormy Daniels en 2006, cuando el empresario le dijo “no me hagas más peguntas”.

Vaughn Hillyard, quien no se vio intimidado por Donald Trump, mantuvo la conversación sobre la línea y el magnate no tuvo de otra que tomar los teléfonos del empleado de NBC y arrojarlos a un lado, informaron personas familiarizadas en el asunto al medio antes citado.

“No quiero hablar contigo”. Hillyard trató de hacer otra pregunta. “¿Me escuchas? No eres un buen tipo”, dijo Trump, girándose para responder una pregunta de otro reportero, informó el medio citado.

Y agregó que cuando Hillyard intentó por tercera vez obtener una respuesta, Trump perdió los estribos “está bien, vamos, sáquenlo de aquí. Vete de aquí. Fuera de aquí”, mientras Hillyard intentaba obtener una respuesta “el fiscal especial, señor…”.

En el audio, según Vanity Fair se puede escuchar la voz aparentemente de un asistente de campaña de Trump, que dice “Vaughn, hemos terminado”.

Un tanto acalorado, Trump tomó un celular y preguntó de quién era, a lo que el reportero respondió que eran de él. El exmandatario tomó otro teléfono e hizo la misma pregunta, Hillyard volvió a decir que era de él; la reacción de Trump fue arrojarlos fuera de su visita.

Según revela el mismo texto, en el audio se puede escuchar un ruido después de que los teléfonos fueron arrojados a un sillón.

De acuerdo con una grabación obtenida por Vanity Fair y que ha sacado a la luz dos meses después, se escucha decir a Trump “sáquenlo de aquí”.

The Guardian por su parte informó que Trump arremetió contra Hillyard cuando el reportero de NBC le preguntó si estaba frustrado por la investigación. Trump negó la idea e insistió: “No hicimos nada malo” y dijo: “Estas son noticias falsas, y NBC es una de las peores. No me hagas más preguntas”.

De acuerdo con la revista, esta es la primera vez que se habla de la molestia que provocó la pregunta de Hillyard a Trump. El medio intentó entrar en contacto con el reportero de NBC, pero este prefirió no hablar del tema.

Steven Cheung, portavoz de campaña de Trump, se ha mantenido en silencio sobre la actitud del exmandatario aquel día.

