¿Adiós a otro crack?: Giorgio Chiellini habló sobre el retiro con el LAFC de la MLS

Giorgio Chiellini dejó una larga carrera en la Juventus de Italia, y en la actualidad está en la Major League Soccer defendiendo la portería de LAFC. Sin embargo, el italiano de 38 años habló sobre el futuro dentro de las canchs de Estados Unidos.

El defensor italiano estuvo en una entrevista para ilBianconero, medio en donde reconoció que el final de su carrera cada vez está más cerca, de hecho, él mismo pronosticó que le queda un año más o menos, todo dependiendo de su estado físico. Además, el excapitán de la Juventus también reveló que su cuerpo está cansado, pero que la mente está intacta.

“Me gustaría jugar mucho más. Mi cabeza aún no está cansada, pero mi cuerpo sí. Por ahora, sigo disfrutando, pero me lo pensaré cuando me dé cuenta de que he llegado al límite del nivel al que estoy acostumbrado. Quizás sea ésta temporada, o quizás después de otro año”, sentenció el jugador del cuadro angelino a dicho medio.

Por otro lado, el mismo Chiellini reconoció su deseo de mantenerse dentro del fútbol, tras su retiro, pues explicó como es que desea mantener un rol dentro de un equipo, pero no como entrenador, sino como un directivo.

“Me gustaría seguir en el fútbol, pero en el ámbito directivo más que como entrenador, porque para ser entrenador hay que creer en ello. Es algo que te consume. Tienes que tener una vocación y yo ahora mismo no la siento”, reconoció una de las murallas italianas más reconocidas a nivel mundial.

De retirarse, esta sería la segunda baja más importante de LAFC, esto considerando que Gareth Bale anunció su salida del club y del deporte a comienzos de este año, aunque hay un equipo en Inglaterra que desea sus servicios nuevamente.

