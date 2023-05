LAFC se creció en su casa e ingresó a la final de la Concachampions tras golear a Philadelphia Union

LAFC hizo respetar su casa y logró vencer 3-0 a Philadelphia Union para así ingresar a la final de la Concachampions, instancia en donde jugará ante Club León o Tigres de la UANL. Todo esto fue gracias al tanto de Timothy Tillman y Kwadwo Opoku y al global 4-1 cosechado ante su rival de la MLS.

Las acciones del compromiso arrancaron con problemas, pues Diego Palacios recibió una dura patada de Alejandro Bedoya, la cual era merecedora de una tarjeta roja. No obstante, Drew Fischer, árbitro del compromiso, no quiso tomar una decisión tan drástica en contra del jugador de Union, quien solo vio el cartón amarillo al minuto 2 de acción.

El primer gol del partido cayó al minuto 13 de acción. Desde el tiro de esquina, Carlos Vela flotó el balón para que Ilie Sánchez disparara de cabeza, pero Andre Blake metió la mano y dejó un rebote que capitalizó Timothy Tillman para agitar las redes.

Con un par de jugadas claras de gol para LAFC, que fueron resueltas por el arquero, Philadelphia Union fue al ataque para igualar el encuentro y la serie. Sin embargo, se encontró con un impasable John McCarthy que defendió su arco en diferentes oportunidades.

No obstante, el partido cayó en un ida y vuelta que no generó mucho peligro en los arcos tras los diferentes intentos de ambos equipos, lo que hizo que finalizara el primer tiempo de acción sin más goles en el Banc of California Stadium, casa del equipo del mexicano Carlos Vela.

Para la segunda parte del compromiso, LAFC y Union saltaron al terreno de juego, pero con el mismo ritmo de juego e intenciones, en donde las faltas y las jugadas bruscas se hicieron presente quitando así brillo al duelo disputado en Los Ángeles.

