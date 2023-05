AMLO niega a Estados Unidos permiso de sobrevolar México con aviones y drones para monitorear globo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que negó la petición del gobierno del presidente Joe Biden de permitir a aviones y drones estadounidenses sobrevolar México, a fin de monitorear un globo.

“Querían sobrevolar nuestro espacio aéreo con aviones y drones de alto nivel tecnológico militar, porque habían detectado un globo que venía de Hawái e iba a pasar por México. Aseguraban que era un globo de Asia”, dijo el presidente mexicano, también conocido como AMLO.

Reportes del Departamento de Defensa confirmaron que daban seguimiento a un globo que había sobrevolado varias regiones, incluido Hawái, además de adelantar que podría cruzar México.

Debido a acuerdos internacionales, Estados Unidos debe solicitar permiso a México para la operación de aeronaves, pero el presidente mexicano rechazó la autorización.

“La respuesta fue no. No permitimos la entrada de esas aeronaves y esos drones a nuestro espacio aéreo“, dijo López Obrador.

El mandatario mexicano dijo que pidió a EE.UU. enviar información sobre el globo, para que México utilice su propia tecnología para darle seguimiento.

Se estima que el globo se encuentra a unos 35,000 pies de altura.

El Departamento de Defensa y la Administración Federal de Aviación han rastreado el globo, el cual no representa una amenaza a la seguridad nacional, según un reporte de The Associated Press.

Las autoridades estadounidenses no conectaron con China el globo que fue detectado el viernes pasado.

“Las Fuerzas Aéreas del Pacífico lanzaron tres F-22 para evaluar la situación e identificaron visualmente un objeto esférico”, indicó el Pentágono.

El 4 de febrero, un globo de origen chino sobrevoló Alaska, Canadá y cruzó hacia Estados Unidos, donde fue derribado, cerca de la costa de Carolina del Sur.

